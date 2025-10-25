F1 GP de México: Franco Colapinto les ganó a Aron y Gasly, sus dos principales competidores en Alpine y terminó el viernes «muy contento»

El primer día de acción en el Gran Premio de México cerró con señales positivas para Franco Colapinto, pese a que el 18° puesto que obtuvo en la segunda práctica libre definitivamente no sea un buen resultado. Más temprano había mostrado que ya no es un novato, finalizó noveno en una FP1 que contó con nueve rookies y -lo más importante- se impuso a Paul Aron (15°), el piloto reserva de Alpine con el que competirá por un lugar para la temporada 2026.

Esa valiosa ubicación en la primera tanda de entrenamientos, más allá de que algunos de los nombres más importantes de la parrilla se quedaron afuera tras cederles sus asientos a los pilotos de reserva tal como exige el reglamento, reflejó un trabajo prolijo y ordenado. Casi la mitad de la grilla estuvo ocupada por debutantes, lo que distorsionó la lectura de los tiempos y las escuderías aprovecharon para probar configuraciones distintas.

Luego, en la segunda tanda cayó al antepenúltimo lugar, aunque de allí también rescató algo positivo, ya que se impuso a Pierre Gasly, quien marcó el peor tiempo. Alpine volvió a exhibir las limitaciones de un auto que lleva meses sin evolucionar. El análisis no debe quedarse en las planillas. Colapinto ganó la batalla interna ante sus dos compañeros de equipo y eso es algo para celebrar.

“En lo personal, fue un día bueno, uno de mis mejores viernes, así que estoy contento con eso”, resumió el pilarense en diálogo con los medios, al tiempo que volvió a lamentar el mal rendimiento de su auto.

El argentino fue más rápido y más consistente que Aron, al que le sacó más de medio segundo en su mejor giro. Luego, cuando el auto volvió a manos de Gasly en la segunda práctica, el panorama no cambió demasiado: el francés se mantuvo lejos de los registros del #43 y cerró la tanda último, sin ritmo ni confianza. El líder fue Max Verstappen, en firme ascenso por arrebatarle el título a Oscar Piastri, quien finalizó duodécimo.

El sábado presentará un nuevo desafío. Desde las 14.30 se disputará la tercera práctica libre y a las 18, la clasificación, en la que medirá su capacidad en una vuelta lanzada. Será una jornada clave para confirmar su progreso y mantener la atención de quienes siguen su evolución dentro del paddock. Fox Sports y Disney+ Premium transmitirán toda la actividad en directo.

Más allá de los resultados, el mensaje quedó claro: Colapinto está preparado para más. Su rendimiento sólido, su madurez en pista y su capacidad para capitalizar cada oportunidad lo mantienen en el radar de la Fórmula 1. México fue sólo una escala, pero una que deja la sensación de que su nombre empieza a sonar con fuerza en el futuro inmediato del automovilismo argentino.