EXTREMANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EL MUNICIPIO GESTIONA LA FLEXIBILIZACIÓN PARA EL SECTOR COMERCIAL

Ante los nuevos anuncios emitidos por el gobierno provincial el Intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, solicitó una reunión con su par capitalino y la cartera de Producción a efectos de coordinar acciones que sean beneficiosas para la comunidad.

En este contexto, el secretario de gobierno del municipio Ezequiel Ortiz, dijo “El Intendente solicitó una urgente reunión junto a su par de ciudad capital y el Ministerio de Producción, para tratar de encontrar una solución para que los comerciantes no se vean nuevamente perjudicados con la medida”.

Así también, el funcionario señaló “Entiendo que no se debe castigar por el aumento de casos solo al sector comercial, sino que la responsabilidad es individual y de todos. Si nosotros tenemos la cantidad de casos que tenemos es porque la gente no ha sabido cuidarse, porque siguen las fiestas clandestinas, las juntadas para beber. Tenemos que ser autocríticos en esto y plantear las cosas como son”, aseguró.

Más adelante, adelantó cómo será el trabajo en los próximos días “nosotros vamos a seguir haciendo los controles en forma rigurosa, con el claro objetivo de que la comunidad se concientice, Vamos a trabajar en conjunto con la Regional 8, pidiéndole más apoyo, para controlar la circulación de la gente dentro de las avenidas donde más comercios existen. De nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible para considerar la situación de los comerciantes y los feriantes minoristas, que me hicieron llegar su gran preocupación por las consecuencias que causaría esta nueva disposición. Estamos conversando este tema y hemos habilitado a este sector a que sigan trabajando en los mismos horarios hasta que tengamos la respuesta y la resolución de nuestro pedido”, sostuvo.

Atención al público

Seguidamente, el Secretario de Gobierno, anunció que “Con respecto a lo que es la atención al público en el Centro Cívico, se redujo. También, el tema de las licencias de conducir se aplaza por una semana y se retoman recién en los próximos días, reprogramándose los turnos. Solo va a funcionar lo que es esencial, como obras, recolección de residuos, control comercial, seguridad y tránsito, es decir solo lo que necesitemos para seguir funcionando como municipio”.

Por último, agregó que “En cuanto a las actividades deportivas, el salir a caminar, trotar, andar en bicicleta, desde la Dirección de Deportes se va a realizar los controles necesarios para que no haya aglomeración de gente. Pero todo control va a resultar poco si no tenemos el acompañamiento de los vecinos. Quiero pedirles que se cuiden, cuiden a sus familias y estaremos colaborando a que no sigan aumentando los casos en nuestra comunidad” concluyó.