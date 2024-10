Expo Empleo: impresionante fila de postulantes en busca de trabajo

La jornada de intermediación laboral que se desarrolla en La Rural con 70 empresas en stand y más de 1500 ofertas de trabajo de todo tipo.

Expo Empleo BA llegó a La Rural y se registra una larga fila de personas en búsqueda de ofertas laborales.

El miércoles se lleva a cabo la Expo Empleo BA en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Se trata de una jornada de intermediación laboral que contará con 70 empresas en stand y más de 1500 ofertas laborales. Habrá talleres, charlas y actividades especiales orientadas a la búsqueda del primer empleo.

Desde temprano se registraba una impresionante fila de personas para asistir al evento que se desarrolla de 10 a 18 h en el Pabellón Ocre del predio ferial, cuyo ingreso requería de una inscripción previa a través de un formulario que se completaba en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada en la Expo Empleo BA habrá stands temáticos de empresas que presentarán sus productos y servicios y un área de capacitación para el futuro del mundo del trabajo, organizada en talleres y charlas. El evento estará dirigido a personas en búsqueda de empleo, así como también a estudiantes de los últimos años del colegio secundario, según informaron desde el Gobierno porteño. El público en general fue convocado para dos turnos, mañana y tarde, mientras que los colegios asistirán en horarios puntuales para que puedan participar de los talleres.

En la fila varios postulantes comunicaron los problemas más comunes a los que se enfrena la juventud, entre los que señalaron los empleos con sueldos bajos, las dificultades para independizarse y la falta de oportunidades. También hicieron mención a los requerimientos de las empresas sobre experiencia y estudios.

«Quiero conseguir algo, ya es la segunda vez que vengo. Estoy buscando desde junio. Es muy complicado, te piden experiencia y cosas que mayormente no tenés. Tengo 20 años y la veo bastante complicada para independizarme», comentó una joven en diálogo con C5N. En tanto, una mujer venezolana que hace 10 meses vive en Argentina expresó que, si bien tiene trabajo, está «en negro» y espera «conseguir uno en blanco».

Cronograma de Expo Empleo BA

El evento se dividirá en 3 sectores individualizados por las letras A, B y C, y en cada uno de ellos se desarrollarán distintas actividades.

• Sector A: diferentes empresas en conjunto con el Ministerio de Justicia porteño desarrollarán charlas dirigidas al sector productivo.

• Sector B: habrá charlas y talleres dictados por áreas de gobierno y empresas dirigido a estudiantes secundarios y a jóvenes en relación a su primer empleo como orientación laboral, armado de CV, entrevistas laborales y búsqueda de empleo, storytelling para un CV exitoso, entre otros.

• Sector C: se realizará una exhibición de las tecnologías implementadas por cada una de las empresas y de las inducciones y/o prácticas que enseñan las mismas.

Empresas que ofrecen trabajo

Dentro de las empresas que presentarán su ofertas laborales están: Desitec, Universal Traslados, Faena Hotel Bs As, Farmaplus, Fk Tech, Hipódromo de Palermo, Coppel, Cat Technologies, Celsur Logística, Vacalín, Saracho Neumáticos, Clean managers, Magoya Software SAS, Café Martínez, X-28 Alarmas, Hotel Wyndham, América Virtual, Sialar Seguridad, NH Hoteles, Arch Latam, PwC, Farmacia Central Oeste, Intec Software, Estudio Muller, Activo CC, Workon, Globty, Gen IT, Manpower, Puppis, Hotel Sheraton, Educando, Prolijolimp, Ele Seguridad, Creskotec S.A. (Grisino), Ceta capital humano, Grupo Codylsa, Suizo Argentina, BDT Global, Mundo GEA (Parque de la Costa), Degasa, Burger King, Starbucks, Pullmen, Food Service, Adecco, Res, G & L Group, Verisure, By Papas, Pan American Energy, Newsan, Tango Software, Brinks, Conf. Nac. de Mutualidades (Conam), Le Pain Quottidien, Steinhardt, Grupo Alsea, Deheza, Altatex (Cheeky, Awada y Cómo Quieres que te quiera), Grupo Jaka, Supermercados DIA, Natural Life, Pinturerías Rex, Randstad, Cristóbal Colón, Hospital Alemán, Hotel Madero, Linser y Referencia Gastronómica.

También participarán empresas, instituciones y organismos estatales, que mostrarán trabajos actuales estratégicos para la Ciudad y trabajos del futuro, entre ellas: Emprendedoras ambientales, Iskraemeko, APYCE, Cámara Argentina de Bares de Coctelería & Amba, Unella, Robótica SRL, AHRCC, Desarrollo Humano, Discapacidad – Copidis, DG Diversidad, Ministerio de educación, Nawaian, Ministerio de Justicia, Secretaría de Trabajo y Empleo, D.G. Mujer, D.G. Juventud, y Más servicios en tu barrio.