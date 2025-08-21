Exitosos Talleres Educativos Preventivos del ISJ en San Pedro

Los mismos se realizan desde el Área de Promoción de la Salud de la obra social.

Con una gran participación de afiliados, se vienen cumpliendo en la ciudad de San Pedro los Talleres Educativos Preventivos del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) de Yoga e Inclusión Tecnológica “Yo me conecto”, los cuales tienen el objetivo de contribuir al bienestar y una mejora en la calidad de vida, como así también de acercar las nuevas tecnologías a nuestros adultos mayores.

Los talleres se realizan en la Casa del Jubilado del Barrio 23 de Agosto de esa ciudad ramaleña, diagramados por el área de Promoción de la Salud del ISJ y destinados a los afiliados adultos mayores y con diversas patologías, coordinado por la profesora Erica Hurtado (Yoga) en los horarios de la mañana y la tarde; y Guillermo Ávila y Valeria Olivera (Sistemas y Comunicación Institucional) coordinando el taller “Yo me conecto”. Al respecto, Hurtado valoró la participación de afiliados en dicho taller, ya que contribuye no solo a mejorar la calidad de vida física sino también emocional de las personas, y está recomendado para personas de todas las edades pero especialmente se hace foco en los adultos mayores.