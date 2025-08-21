Reflejo Jujuy – Exitosos Talleres Educativos Preventivos del ISJ en San Pedro

Toda la verdad y realidad de la provincia

URGENTE

Exitosos Talleres Educativos Preventivos del ISJ en San Pedro

Ago 21, 2025 Locales 0

Los mismos se realizan desde el Área de Promoción de la Salud de la obra social.

Exitosos Talleres Educativos Preventivos del ISJ en San Pedro

Con una gran participación de afiliados, se vienen cumpliendo en la ciudad de San Pedro los Talleres Educativos Preventivos del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) de Yoga e Inclusión Tecnológica “Yo me conecto”, los cuales tienen el objetivo de contribuir al bienestar y una mejora en la calidad de vida, como así también de acercar las nuevas tecnologías a nuestros adultos mayores.

Los talleres se realizan en la Casa del Jubilado del Barrio 23 de Agosto de esa ciudad ramaleña, diagramados por el área de Promoción de la Salud del ISJ y destinados a los afiliados adultos mayores y con diversas patologías, coordinado por la profesora Erica Hurtado (Yoga) en los horarios de la mañana y la tarde; y Guillermo Ávila y Valeria Olivera (Sistemas y Comunicación Institucional) coordinando el taller “Yo me conecto”.

Exitosos Talleres Educativos Preventivos del ISJ en San Pedro

Al respecto, Hurtado valoró la participación de afiliados en dicho taller, ya que contribuye no solo a mejorar la calidad de vida física sino también emocional de las personas, y está recomendado para personas de todas las edades pero especialmente se hace foco en los adultos mayores.

En tanto, Ávila recalcó la importancia de llevar este tipo de capacitaciones a los afiliados del interior, de modo que puedan interactuar con las nuevas tecnologías y el manejo de los dispositivos móviles.

Ponderó el protagonismo y la interacción de los asistentes al taller, que podrán con las nuevas herramientas de digitalización como la Credencial Digital ISJ y otros mecanismos que lleva adelante la obra social, pero al mismo tiempo lograr una cierta independencia para la utilización del dispositivo móvil, concluyó.

DEJANOS TU COMENTARIO

Espacio Publicitario

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Espacio Publicitario

Dolar Hoy

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Horoscopo Hoy

Buscanos en twitter

Entretenimiento

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una bebé

Ago 21, 2025 0

Este jueves, sin que nadie se lo esperara, Millie Bobby Brown (21) y su marido Jake Bongiovi (23) anunciaron que fueron padres de una nena. Sin embargo, existe un motivo por el que nadie vio a la...
Leer más
11 actores que hicieron sacrificios extremos por un rol inolvidable

11 actores que hicieron sacrificios extremos por...

Ago 21, 2025 0

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: “Me llamó Mauro Icardi y me lo dijo”

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está...

Ago 21, 2025 0

Espacio Publicitario

Tabla de Futbol