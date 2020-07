“EXAR DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SUS TRABAJADORES”

El diputado provincial Humberto López se solidarizó con la familia trabajadora de Exar sumida en una dramática situación, resultante de los más de 200 contagios de COVID-19 registrados en la planta de esa empresa minera, y consideró que “los protocolos están para ser cumplidos, no sólo para obtener una habilitación”.



Sostuvo que el respeto por los protocolos de bioseguridad aprobados por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para combatir al coronavirus, “reflejan el nivel de responsabilidad de las empresas ante la salud de sus trabajadores y sus respectivas familias” y en esta línea argumental aseveró que “observar las medidas preventivas es sinónimo de respeto a la vida”.

Consideró que “el virus iba a llegar a la provincia, era inevitable, no obstante las múltiples medidas de prevención y control dispuestas por el Gobierno de la Provincia en coordinación con el COE”, sin embargo advirtió que “de haberse respetado el distanciamiento, el aislamiento y el testeo, la terrible situación de Susques no habría ocurrido”.

«Exar pretende ahora ocultar sus errores debajo de la alfombra, enrostrando a propios y ajenos su poder económico, contratando hoteles de primera y servicios diferenciados, en una inequívoca conducta prepotente y soberbia», indicó y resaltó que «no hay que confundir, simplemente lo hace para limpiar su imagen pública, ya que sus trabajadores no son su prioridad y quedó demostrado con los más de 200 contagios».

«En algún momento la empresa tendrá que asumir su responsabilidad y dar las explicaciones que necesitan las familias de los enfermos y aceptar que nada hizo para preservar la salud de sus sacrificados obreros», afirmó y destacó que “cree que todo se resuelve con dinero, pagando, comprando, pero ni antes ni ahora repara en el dolor de su gente, la misma que sostiene con esfuerzo sus inversiones e intereses».

Subrayó que “el desprecio y la irresponsabilidad empresaria superan límites extremos”, a punto tal que “a esta altura de los acontecimientos nada sabe del caso cero y para colmo ahora pretende desviar el eje de atención y buscar culpables externos, sin hacerse cargo de lo que le corresponde” y agregó que “para eso se apoya en las estructuras anónimas que minúsculas fracciones políticas sostienen en redes sociales, a las que solo les interesa desestabilizar al gobierno provincial”. “Especulan y hacen política a costilla de la salud, el dolor y la desesperación de los trabajadores”, resaltó López.