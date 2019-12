EVO MORALES: NO TENGO MIEDO A LA DETENCIÓN

El ex presidente de Bolivia Evo Morales brindó una conferencia de prensa en Buenos Aires, lugar en el que se encuentra bajo condición de refugiado. Luego de que el ministro del Interior del gobierno interino de su país, Arturo Murillo, dijera que en las “próximas horas” saldrá una orden de captura en su contra, el ex jefe de Estado sostuvo: “No tengo miedo a la detención. ¿Cuántas veces he sido detenido y procesado?”.

“Nos hemos confiado demasiado. Los opositores cortaron las exportaciones de gas del Chaco boliviano hacia Brasil. Faltando dos o tres semanas, me llaman para decirme que políticos de oposición se han reunido para dar un golpe de Estado. Yo no lo creí, no le di importancia. Pasan las elecciones del 20 de octubre, el martes de esa semana (Luis Fernando) Camacho dice que iban a posesionar a Carlos Mesa. Estaban organizando el golpe de Estado. Es un golpe racista contra el pueblo”, comenzó su intervención Morales.