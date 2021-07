Evo Morales: «El golpe fue parte de un Plan Cóndor del siglo XXI»

El ex presidente de Bolivia habló sobre la denuncia contra la gestión de Mauricio Macri por el envío de material bélico.

luego de la escandalosa denuncia contra el Gobierno de Mauricio Macri por el envío de armamento a Bolivia durante su gestión, el ex presidente Evo Morales habló este martes .

«Desde el primer momento, estuvimos convencidos que no solamente era un golpe interno, sino un golpe externo, a la cabeza de Estados Unidos», lamentó el ex mandatario, y añadió: «Ahora, nuevas pruebas con la participación del ex presidente Macri en el golpe de Estado. También estaba convencido que esto era parte de un Plan Cóndor del siglo XXI».

Del mismo modo, Evo recordó que escucharon «desde Canadá, cómo aparecen cementerios con fosas comunes con niños indígenas», y explicó: «Eso era parte de las políticas de exterminio. En Bolivia no aceptaron que los indígenas podemos gobernar».

«No aceptaron cómo nosotros podíamos demostrar que los programas del pueblo eran mejores que las políticas económicas del neoliberalismo. El golpe también fue a nuestro modelo económico», completó Morales .

El ex presidente de Bolivia señaló que «también es importante la conciencia del pueblo», y recordó: «Hace exactamente un año recuperamos la democracia; con el voto del pueblo, con la conciencia del pueblo, no con violencia».