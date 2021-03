Estremecedor relato de Carmen Barbieri sobre el coronavirus: «Me arranqué dos veces el respirador»

La capocómica regresó a las grabaciones de Masterchef Celebrity y dio detalles de todo lo vivido cuando estuvo en coma farmacológica.

Carmen Barbieri contó que sigue disfónica luego de contraer coronavirus por un incidente que tuvo mientras estaba internada. “Yo estoy con varios médicos. No podía hablar porque tuve un tubo del respirador artificial que me lo arranqué dos veces, me lastimé las cuerdas vocales, que se están reponiendo”, comentó en una entrevista con Flor de equipo.

La capocómica estuvo en coma inducido y logró recuperarse, pero aún le quedan secuelas. A pesar de eso, pudo retomar las grabaciones de Masterchef Celebrity.

“Me acuerdo que decía ‘tengo que salir de estar por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo. Han rezado personas que no conozco. Estoy muy agradecida. De verdad. Verlo a Fede cuando salí fue emocionante, él siempre estuvo fuerte, para darme fuerzas», agregó sobre el apoyo de su hijo.

Luego contó su incertidumbre respeto a su cuadro. «No sabía si iba a salir, pero la fuerza de leona la puse. La fuerza siempre estaba, pero no sabía si iba a salir. La verdad que no me imaginé que este virus me iba a matar, pero casi me mata. Todo lo que viví y lo último me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien. Uno se siente bien y se levanta a la mañana, trabaja, pero cuando uno empieza a sentirse mal y a enfermarse, valorás lo que es sentirse bien. Levantarse a la mañana, respirar y que no te duela nada. Le doy el valor a las cosas que realmente tienen», reflexionó.