Estrellas de Hollywood se van de Twitter tras la compra de Elon Musk

El multimillonario es oficialmente el dueño de Twitter y algunos en Hollywood no están contentos al respecto.

Varias celebridades han usado, curiosamente, la red social del pajarito para anunciar que la abandonan. La compra de Twitter por Elon Musk ha generado descontento entre algunos en Hollywood (sobre todo aquellos con tendencias más progresistas) que afirman que ahora la red social será sitio fértil para la desinformación y las teorías conspirativas.

Musk, dueño de Tesla y SpaceX entre otras cosas, se ha autodefinido como un “absolutista de la libertad de expresión”. Con la compleción de la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, Musk ya ha empezado a cambiar a buena parte de los directivos de la red social acusándolos de bloquear voces conservadoras en la red (el caso más famoso fue el de Donald Trump cuando todavía era presidente al ser echado de la red social, culpándolo de incentivar desde allí la toma al Capitolio el 6 de enero de 2021). Musk ha dicho que en busca de una total libertad de expresión, la red social no bloqueará ya lo que algunos consideran desinformación o teorías conspirativas.

En un comunicado que desde Twitter se le envió a los anunciantes de la red social, el propio Musk decía que “lógicamente la red social no puede ser una plataforma en la que se pueda decir cualquier barbaridad”, pero fue el mismo Musk quien el domingo twitteó un enlace a una historia de un periódico que hablaba de la posibilidad de que el esposo de Nancy Pelosi haya sido atacado por su amante homosexual, algo que no ha sido comprobado ni difundido por ningún medio grande. Musk borró horas después el tweet.

Con este contexto, varias celebridades anunciaron que se retiraban de Twitter. Una de las primeras en hacerlo fue Shonda Rhimes, la famosa productora televisiva creadora de éxitos como Scandal y Grey’s Anatomy, quien escribió sus últimas líneas en Twitter el pasado sábado. “No pienso quedarme por acá para lo que sea que Elon tenga planeado. Adiós”, escribía Rhimes.

La cantante Toni Braxton, intérprete del éxito Un-break My Heart, tuvo una descarga más larga antes de decir adiós. ”Estoy en shock y angustiada por algunas demostraciones de libertad de expresión que he visto en esta plataforma desde la compra. El discurso de odio escondido bajo la libertad de expresión es inaceptable. Por eso elijo irme de Twitter. Ya no es un lugar seguro para mí, para mis hijos y para otras personas de color”, escribía.

Téa Leoni, la estrella entre otras cosas de la serie Madam Secretary, fue un poco menos determinante ya que se despidió de la red social, pero por el momento. “Hola a todos. Me retiro de Twitter hoy- vamos a ver cómo están las cosas cuando todo se acomode. Hoy hay mucho odio, todo está yendo en la dirección equivocada. Les deseo amor, bondad y posibilidades para todos”, firmaba Leoni.

Ken Olin, el productor de uno de los grandes éxitos de los últimos años, This is Us, también abandonó Twitter. “Mantengamos la fe, protejamos la democracia, tratemos de ser más amables. Tratemos de salvar el planeta. Tratemos de ser más generosos. Busquemos paz en el mundo”, escribía como parte de su último mensaje.