Este lunes vuelve el transporte público en toda la provincia

El gobierno anunció que los haberes adeudados a los trabajadores estarán acreditados a primera hora de ese día.

Tras las negociaciones coordinadas por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, anoche se arribó a un acuerdo con todas las partes involucradas en el servicio de transporte público de pasajeros y se resolvió poner fin al paro desde el lunes a primera hora.

El nudo del acuerdo es el compromiso de pago de las empresas a sus empleados el día lunes. Los fondos serán acreditados a primera hora de esa jornada.

Junto a las autoridades del Ministerio, participaron de las conversaciones el gremio de la UTA, Municipio de San Salvador de Jujuy y los empresarios del transporte.Las reuniones de conciliación continuarán la semana que viene para abordar otras cuestiones laborales aún no resueltas.

La experiencia de la gente En la parada de colectivos de la ruta 9, a la altura de un conocido boliche de capital, se encontraban Ofelia Mamaní y Augusto Solís, ambos esperando la llegada de algún remís o servicio de transporte particular para poder trasladarse a sus lugares de trabajo, ella hasta la zona céntrica y él hasta el barrio Cuyaya.

Mientras tanto, en la avenida Vespucio del barrio San Pedrito, al menos tres personas aguardaban ayer, pasada las 9, la llegada de remises compartidos o algún vehículo que les hiciera precio para poder viajar. Ellos, al igual que muchos pasajeros, buscaron durante estos cinco días de paro de colectivo, otra alternativa de transporte para poder cumplir con sus responsabilidades laborales. Asimismo, hubo quienes expresaron su malestar por verse obligados a gastar dinero extra para movilizarse por diferentes motivos. En tanto, esta situación también se vio reflejada en comisarías de barrios, donde trabajadores tanto del sector público como privado se dirigieron para poder gestionar el certificado que justifica la inasistencia laboral, frente a la

imposibilidad de llegar a través del transporte público. Por ejemplo, en la comisaría 46º, ubicada en Alto Comedero, entre Teniente Bolzán y López, señalaron que, desde el pasado lunes, viene siendo importante la demanda de personas para realizar

este trámite.

Y es que al igual que el año pasado, cuando los trabajadores del volante pararon el servicio durante seis días, este año, la medida se agudizó. Hoy los motivos siguen siendo los mismos: deudas salariales, y en el marco de la pandemia, se vieron

afectados, sobre todo, los trabajadores considerados esenciales. Luego de diferentes encuentros entre empresarios, funcionarios municipales y provinciales, y representantes del gremio, el conflicto no llegó a ninguna solución, por lo que, hasta el

momento, la medida de fuerza continuará hasta mañana. “Queremos volver a trabajar, pero también queremos cobrar”, fue una de las declaraciones de Sergio Lobo, titular de la Unión Tranviarios del Automotor.

Mientras tanto, el secretario gremial Nicolás Abett apuntó que tanto la Municipalidad como el Gobierno provincial “son los dueños de esto, nosotros solo defendemos los derechos adquiridos de los trabajadores que queremos cobrar por lo que hemos trabajado”.

Numerosas dificultades Durante un recorrido, El Tribuno de Jujuy dialogó con usuarios de diferentes puntos de la ciudad para conocer cómo enfrentan esta problemática situación. Partiendo desde la zona céntrica, donde se pudo ver que, a primeras horas, el movimiento de personas era bajo y durante el mediodía empezó a incrementarse.

Según testimonios de comerciantes, algunos debieron optar por utilizar medios como remises o vehículos particulares, haciendo gastos imprevistos. Otros eligieron caminar, debido a que viven cerca de su destino laboral. Sin embargo, en los barrios de la zona sur, la situación sin este servicio esencial se volvió aún más crítica. Así lo confirmó Carlos Mendoza, quien se encontraba en avenida Forestal de Alto Comedero, “yo debo ir a trabajar todos los días a una carnicería de la avenida Almirante

Brown y si no voy es un sueldo menos en el día”, remarcó. Por su parte, una vecina calificó el panorama como “terrible” agregando que hay quienes no cuentan con dinero suficiente para utilizar un servicio particular.

En el barrio Malvinas, en avenida Mejías, una zona muy transitada, Elda Urzagasti expresó que el paro de transporte le afectó sobremanera.

“No pude ir al médico ni hacer compras de remedios”, dijo. Lo cierto es que son muchos los casos de usuarios que, a causa de esta medida, se encuentran en un momento de incertidumbre por no poder cumplir con sus obligaciones.

los detalles del conflicto del transporte

Desde el pasado lunes, la Unión de Tranviarios Automotor /UTA), decidió llevar adelante una medida de fuerza a raíz de la deuda salarial que vienen manteniendo las empresas con los trabajadores. Las diferentes negociaciones llevadas adelante durante la semana entre ambas partes para destrabar el conflicto no tuvieron éxito. Desde la UTA -Seccional Jujuy habían indicado a El Tribuno de Jujuy que la solución al conflcito dependía de que Nación aumento los subsidios al servicio y los equipare con los que otorga en el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires), que incluye Caba y algunos municipios del conurbano bonaerense. O bien que hubiera una readecuación tarifaria en la provincia, que lleve el costo de los pasajes a un valor que muy pocos usuarios puedan afrontar.

Asimismo, durante una marcha llevada a cabo por el gremio, en la zona céntrica, el titular de la UTA, Sergio Lobos, expresó que la solución para levantar la medida era que se les pague lo que se les adeuda. En tanto el sindicalista dijo que los propietarios de las empresas de colectivos tampoco habían cumplido con el pago de una sema de «15 mil pesos por temas paritarios, ni los 20 mil del bono no remunerativo».