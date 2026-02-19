«Estamos a la deriva»: fuerte reclamo de pasajeros en el aeropuerto de Jujuy

La situación se registra este jueves en la terminal aérea ubicada en Perico. La protesta sindical impacta en la operatoria habitual y genera demoras, cancelaciones y reclamos de viajeros que debían trasladarse, en su mayoría, hacia Buenos Aires.

Desde las 5 de la mañana se observa un movimiento inusual en el aeropuerto. Decenas de personas permanecen en el hall central con equipaje en mano, a la espera de novedades por parte de las aerolíneas.

Varios pasajeros tenían previsto abordar un vuelo a las 9:05. Sin embargo, no reciben confirmación sobre una nueva fecha de salida. Según se informó en el lugar, son 110 los pasajes que requieren reprogramación tras la suspensión de los servicios.

Una pasajera explicó que recibió la notificación de cancelación durante la madrugada. “Me avisaron hoy a primera hora que el vuelo estaba cancelado. Tengo que viajar a Buenos Aires y estamos a la deriva en espera de información”, expresó.

Reclamos por falta de información

El principal reclamo apunta a la falta de comunicación directa por parte de las empresas. Los viajeros aseguran que no obtienen respuesta por correo electrónico ni por vía telefónica.

“Teníamos vuelo 9:05 y hasta ahora nadie nos dice nada. No nos contestan los mails ni las llamadas. Esperamos que aparezca alguien de la empresa para darnos más información y ver si podemos reprogramar el vuelo”, sostuvo otra pasajera.

También hay quienes señalan que no recibieron aviso previo. “No sabía nada, no nos informaron antes. Nos enteramos cuando llegamos al aeropuerto y no hay nadie que nos dé una respuesta”, manifestó una mujer que aguardaba en la terminal.

Posibles reembolsos y reprogramaciones

Algunos pasajeros indican que desde el área administrativa les solicitaron aguardar información oficial sobre reprogramaciones. Otros mencionan la posibilidad de reembolso, aunque sin confirmación formal.

“Nos dijeron que nos iban a reembolsar el dinero, pero después no respondieron más. Estamos desde las 5 AM”, comentó otro de los afectados.

Mientras tanto, la terminal aérea mantiene presencia de pasajeros que esperan novedades sobre sus vuelos. La medida de fuerza sindical continúa y la operatoria aérea permanece condicionada en la provincia.