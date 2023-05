Estados Unidos: hallan a chica de 15 años desaparecida gracias a documental de Netflix

Kahyla Unbehaun había sido secuestrada por su mamá cuando tenía nueve años. Un hombre la reconoció en un local por haber visto un capítulo de «Unsolved mysteries».

Kayla Unbehaun.

Kayla Unbehaun, una adolescente oriunda del estado norteamericano de Illinois que presuntamente fue secuestrada a los nueve años por su madre, fue encontrada a salvo en Carolina del Norte.

El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (Nemec) informó que Kayla fue localizada casi seis años después de que se emitiera una orden de arresto por delito grave por secuestro contra su madre, Heather, en julio de 2017.

En ese momento, su padre tenía la custodia completa de Kayla y su madre sólo tenía derecho de visita.

Cómo fue el hallazgo de Kayla Unbehaun

El dueño de un negocio había visto un documental de Netflix llamado «Misterios sin resolver» donde se mencionaba el caso de la joven, que ahora tiene 15 años.

Mientras trabajaba, vio a una adolescente junto a su madre Heather Unbehaun y pensó que la chica se parecía mucho a la de la serie. No se equivocó.

«Sólo pido privacidad para este momento en el que tenemos que volver a conocernos», dijo el padre, Ryan, tras recuperar a su hija después de seis años de agonía.

El padre de la menor tenía la custodia de la niña al momento del secuestro y la madre, ahora detenida, podía visitar a su hija dos veces por semana. Durante una de esas visitas se llevó a la joven y huyó.

Heather Unbehaun, de 40 años, se enfrenta a un cargo de secuestro de menores y está detenida bajo fianza de 250.000 dólares tras su arresto en Asheville durante el fin de semana.

En una página de Facebook titulada «Traigan a Kayla a casa», Ryan escribió un homenaje a su hija a principios de este año, el día de su 15 cumpleaños, el 5 de enero.

«Te quiero y te echo mucho de menos. No puedo esperar a que llegue el día en que pueda volver a verte, esperando que cada día que me despierte sea el día. Nunca será lo bastante pronto. Pienso en ti todos los días, esperando y rezando para que estés a salvo, seas feliz y vuelvas pronto a mi vida», decía el mensaje. «Hay tantos otros que te quieren y te echan de menos también».

«Ahora eres una mujer joven con tus propios pensamientos y opiniones. Espero que seas lo suficientemente mayor para darte cuenta de que sólo conoces la mitad de la historia desde un punto de vista», continuaba. «Espero que puedas recordar la verdad sobre cómo eran las cosas cuando todos podíamos estar juntos, lo buenas que eran realmente las cosas».

«La verdad es que sigo vivo y te quiero con cada latido de mi corazón. Te quiero tanto que no hay límites para medirlo. Te he amado desde antes de que estuvieras vivo, cuando eras sólo una posibilidad», concluía el post. «He soñado con ser tu Dada desde que era un niño pequeño. Y te he amado a través de todo esto, pase lo que pase y te seguiré amando siempre. Nunca he querido nada más que lo mejor para ti, y siento que parte de eso es estar en la vida del otro».

Misterios sin resolver, la serie de Netflix, se estrenó en 2020 y tiene tres temporadas, la última en 2022.