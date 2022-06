España en alerta por la disparada de la inflación: la nafta y el gasoil suben a niveles récord

Al aumento de la inflación en todo el mundo por la reactivación económica de la postpandemia se sumó la presión sobre los combustibles que provocó la invasión rusa a Ucrania.

La inflación no da tregua y se siente con fuerza en todo el mundo. La Argentina no escapa a ese fenómeno y se suma a la ya de por sí inercia inflacionaria que arrastra desde hace años. Pero para muchos otros países se trata de un fenómeno que no experimentaban desde hacía mucho tiempo. Tal es el caso de España por ejemplo donde este jueves el precio de la nafta y el gasoil quebró un nuevo récord histórico y quedó por encima de los 2 euros por litro.

En concreto, el precio del litro de nafta se situó en los 2,141 euros, tras registrar una subida del 1,13% con respecto a la semana pasada. Ese importe medio incluye los impuestos, pero no refleja el subsidio que entró en vigor desde el pasado 1° de abril pasado, de al menos 20 centavos por litro.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania a finales de febrero pasado, los precios de la nafta y el gasoil se dispararon más de un 30%. En el caso de la nafta el porcentaje de aumento se eleva hasta el 33% y en el del diésel llega al 38%.

Contando con esa subvención, el precio del litro de nafta sería así ya casi 12 centavos más caro que en la última semana de marzo, cuando valía 1,818 euros. Con respecto al mismo período de 2021, el valor del litro de nafta se encareció un 55,82%, mientras que en el caso del gasoil es hoy un 67,68% más caro en la comparación interanual.

En el caso del gasoil, el precio medio del litro registró un alza del 3,64% y alcanzó por segunda semana consecutiva un récord tras llegar a los 2,076 euros. Con la tarifa subsidiada, el diésel en España marcó precios en marzo de 1,837 euros por litro.

Estos precios se registran en un entorno de alzas constantes del barril de crudo impulsado por la guerra en Ucrania. Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba este jueves por encima de los 110 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a algo más de 104 dólares.

El menor nivel de precios finales con respecto a los otros países europeos se debe a que España, pese al IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiesel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media de la Comunidad Europea.