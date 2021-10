Escuela N° 319 de Santa Catalina cumplió 101 años

Por otra parte, explicó que “desde la Secretaría de Equidad Educativa, con la Dirección de Bienestar Estudiantil, en nombre del ministra de Educación y el gobernador de la Provincia, agradecemos el trabajo comprometido, genuino, ético y profesional de las maestras y los maestros; con su ejemplo nos impulsan a seguir construyendo juntos, sembrando confianza, poniendo el valor del esfuerzo compartido para el despliegue de las nuevas generaciones y la consolidación de los espacios democráticos y equitativos”.

Por su parte, la directora de la institución, María Elena Córdoba, indicó que “festejamos el esfuerzo de nuestros antepasados, desde nuestro presente, que es el impulso para un buen futuro”. Y explicó que “en el 2020 no pudo celebrase el Centenario por la pandemia, pero hoy estamos presentes para celebrar cien años, avanzando en la construcción de un trabajo comprometido, en una formación sólida y de calidad dando ejemplo cotidiano, enseñando, estudiando en forma colaborativa, practicando e investigando”.

En su turno, el ex director José Ramón Díaz, con gran orgullo expresó que “es un día de mucha emoción para mí y sobre todo para la comunidad educativa, en este momento vienen a mi memoria muchos recuerdos vividos en esta institución, donde pasé toda mi carrera docente, 35 años donde tuve la suerte de ser maestro y director, querida escuela N° 319, felices 101 años de vida, de tiza y pizarrón, de ilusiones, de deseos, de proyectos de sacrificios y dedicación”.

Luego de las palabras, autoridades del Ministerio de Educación, realizaron entrega de la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil de flameo, para la institución. Posteriormente alumnos de la escuela, brindaron una poesía en Quechua denominada Yachay Wasi (Querida Escuela) y bailaron una cueca para todos los presentes.

Para finalizar la ceremonia todos juntos cantaron el cumpleaños feliz a la escuela.

Estuvieron presentes, desde la cartera educativa la secretaria de Equidad Educativa, Fernanda Montenovi; la directora de Bienestar Estudiantil y Docente, Ana Pantaleón; de la comisión Municipal, el secretario Waldo Solís; ex docente de la institución, Elisea Borja; ex directores, German Navarro y José Ramón Díaz; ex comisionado de Santa Catalina, Megdonio Solís; representante de la Madrina Regine Kather, Barbara Holzter y Hainer Klaine-ering; representantes del Instituto Juan José de Flores, Rodrigo Poza, Gabriel Bertazoni, María Lorena Vázquez y Marina Torti.