Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: «El cuerpo no lo resistiría…»

Tras conocerse el nuevo parte médico del ex-Gran Hermano, se conoció la desgarradora realidad del joven de 22 años.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Intrusos, fue el conductor Adrián Pallares quien lanzó la escalofriante revelación sobre Thiago. «Tiene que mejorar. Si mejora, sería recién operado en colaboración de dos hospitales. Obvio, no hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría», expresó en un primer lugar.

Pero eso no fue lo único, sino que se sumó a la cadena de oración de la familia de Medina: «Hay que decirlo. También un poco de fiebre en ese cuerpo, con lo cual también es complicado. Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago». Todo este escenario generó mucha angustia en redes sociales y se desconoce cómo seguirá la salud del joven de 22 años.

Recientemente se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Celis: » De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado».