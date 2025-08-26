«¿Es vecino nuestro?»: las reacciones en un chat de Nordelta por los allanamientos en la causa de los audios de Spagnuolo de las presuntas coimas

En medio de la investigación de la Justicia federal por los audios sobre presuntos sobornos alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, el juez Sebastián Casanello también puso un foco en el rol de la seguridad del barrio de Nordelta al sospechar que colaboraron en la huida de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, durante el allanamiento en su casa.

El viernes los operativos impulsados por la Justicia federal iniciaron temprano por la madrugada para secuestrar documentación, teléfonos celulares, computadoras de los dueños de la droguería Suizo Argentina SA. Pero a la Justicia le demandó varias horas llegar a los domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker

A Emmanuel lo encontraron más tarde, mientras conducía por las calles de Nordelta. Ya se había ido de su casa. En el coche llevaba unos 266.000 dólares distribuidos en distintos sobres. Jonathan, por su parte, logró salir del barrio. Recién se presentó ante la justicia el lunes por la mañana.

Para la fiscalía la seguridad de Nordelta podría haberle filtrado información a los hermanos. Por eso fue citado en las últimas horas Ariel De Vicentes, responsable de seguridad en el barrio La Isla. Declaró el lunes ante la justicia. Casi en simultáneo, Jonathan se presentaba en Comodoro Py para dejar su celular.

Pero el inusual operativo llamó la atención de todo el barrio. Y es que en las últimas horas se filtraron los chats internos de los vecinos del exclusivo barrio cerrado, en donde expresaban su conmoción por el allanamiento y la presencia policial.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la primera alerta entre los vecinos se dio pasada la medianoche. «Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia…. Y policías por todos lados», escribió uno de ellos en el grupo de WhatsApp que tienen puertas adentro. Allí aclaró que los oficiales en el lugar le dijeron que «no pueden dar información».

Horas después, cuando corría la noticia, se difundían titulares de portales de noticias. «Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo», compartió uno de los vecinos. El dato era erróneo, ya que en realidad no buscaban a Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, si no que estaban tras los pasos de los hermanos Kovalivker.

«¿Es vecino nuestro?», comenzaron a preguntarse puertas adentro. «Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada», confirmó otro con algo más de información.

«La entrada estaba plagada de policías. Frente a esa situación decir que no se pueden dar explicaciones me parece un error. Se podría haber aclarado que se estaba llevando a cabo un procedimiento de allanamiento y que no había ningún peligro como la presencia de ladrones, en todas sus formas, incluidas los buzos».

La situación más insólita fue cuando otro más, que no fue identificado, protestó por la falta de comunicación: «Cuando es así, ¿no se debió mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para que estemos al tanto?», escribió. «Es lógico que tienen que avisar. No es posible que haya un raid policial en el barrio y sea como parte de algo sin importancia», sumó otro.

La Justicia investiga si quienes recibieron algún tipo de alerta fueron los hermanos que estaban yendo a allanar.

En los operativos realizados en Nordelta Barrio La Isla, lote 6, se secuestraron U$S 266.000 y $ 7.000.000, junto el teléfono celular y el pasaporte del empresario sospechado de participar en el circuito de presuntos sobornos.