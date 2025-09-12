Entrega de indumentaria a deportista paralímpico que representará a Jujuy

Estuvieron presentes el Presidente del cuerpo parlamentario, Lisandro Aguiar, acompañado por los ediles Mario Lobo y Gastón Millón, la responsable de la Escuela Municipal de Boxeo, Brenda Carbajal, y el entrenador del deportista, Leandro Carrillo.

Sobre esta actividad, el concejal Mario Lobo manifestó: “Hay que agradecerle a Lisandro Aguiar como presidente del Concejo, porque demostró tener una excelente voluntad para estas iniciativas, con Brenda Carabajal hicimos las gestiones para poder dotar a José de la indumentaria apropiada para la competencia de Judo, en la que participará”.

Asimismo, Mario Lobo añadió: “Contentos por los resultados que va obteniendo y que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para que pueda competir representando a la provincia, porque estas cosas son las que le sirven a ellos para seguir adelante”.

Por su parte, Brenda Carabajal, de la Escuela Municipal de Box expresó: “Estamos acompañando a José, que es un orgullo para los jujeños tener un representante. A través del concejal Lobo, del presidente del cuerpo, Lisandro Aguiar, estamos buscando ayudar y que tengan la posibilidad de seguir creciendo”.

Más adelante, Brenda Carabajal remarcó: “El deporte es muy importante y hay que gestionar estas acciones desde el lugar donde uno se encuentra, sobre todo para causas justas y José se lo merece. Hay un montón de chicos con los que vamos a intentar ayudarlos”.

En tanto que Leandro Carrillo, entrenador del deportista, resaltó: “José es el único representante de Judo paralímpico de Jujuy, categoría 64, tiene una preparación de más de tres años, sin importar su discapacidad de tipo visual, está dando lo mejor para avanzar y para representarnos en los paraolímpicos “.

Por último, el deportista José Avalos, afirmó: “Me estoy preparando muy fuerte para realizar una buena participación, la idea es obtener una medalla”.