Entre Ríos: un grupo de alumnos sospechaba de su docente, la grabaron y confirmaron que les robaba

Ago 27, 2025 Policiales 0

En un episodio insólito, una docente de Entre Ríos fue denunciada por robarle dinero a sus alumnos. El caso tiene como pruebas las grabaciones que los propios estudiantes hicieron del momento en que revisaba los bolsos y se quedaba con lo que encontraba ahí adentro.

La protagonista de la historia es una integrante del plantel de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco, ubicada en la ciudad de Victoria, donde la mujer le daba clases a futuros profesionales de la carrera de Ciencias de la Educación.

Si bien el conflicto salió a la a la luz de esta semana, luego de que el jueves se oficializara la denuncia policial, el escándalo se originó hace varios meses, en momentos en que el alumnado comenzó percibir que le faltaban cosas cuando volvían al aula después de los recreos. Frente a la sospecha creciente, optaron por dejar grabando un celular para tratar de determinar quién se llevaba los objetos.

Los registros de la cámara del teléfono -a la que posicionaron de forma que apuntara al frente del aula- dejaron en evidencia a la docente, identificada como Verónica Escobar, según consigna el sitio de noticias locales Ahora Entre Ríos.

Los elementos probatorios se presentaron ante la Unidad Fiscal de Victoria, que ya imputó a la profesora. La causa quedó en manos del fiscal Martín Vechetti.

Qué dijo la escuela tras la difusión de las imágenes de la docente robando

Tras la viralización del video y frente a las dimensiones que alcanzó el tema, desde el establecimiento educativo emitieron un comunicado para intentar aclarar la situación y desvincularse de lo sucedido a nivel institucional.

«Ante los hechos de público conocimiento, esta institución informa que se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la potestad disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”, expresaron.

En el mismo sentido, señalaron que lo sucedido constituye «un hecho aislado» que «no representa la labor cotidiana de los profesores de esta la de estudios, quienes, con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.

Tras las actuaciones judiciales, señaló el mismo portal de noticias web, Escobar fue apartada de su puesto laboral y se le van a iniciar las acciones administrativas que dispone la Resolución 2274 del Consejo General de Educación (CGE) entrerriano, que tiene que ver con «el ejercicio de la Potestad Disciplinaria para las Faltas Leves o Graves cometidas por el personal docente y no docente» que depende de ese organismo.

El director de Asuntos Jurídicos del Consejo General de Educación (CGE), Diego Barrera dijo que el cargo que quedó vacante «se concursará y los alumnos no perderán clases”.

El apartamiento de la docente, agregó, “se realiza a los fines de preservar la institución y la comunidad educativa y en particular el alumnado, mientras se investiga la posible instrucción sumarial a la docente, sin que su participación pueda obstruir o interrumpir cualquier investigación».

Además, señaló que, en caso de ordenarse una instrucción sumarial, «la docente podrá ejercer su defensa y la administración evaluará si se configuró un obrar irregular, pese a la existencia de imágenes de público conocimiento”.

