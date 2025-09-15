Entre las tuberías del baño: así se escondía Waldo Bilbao, el capo narco atrapado en Rosario

Por medio de un eficaz operativo desplegado por los agentes de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe fue capturado Waldo Bilbao, uno de los narcos más buscados y peligrosos de Rosario que vivía en un exclusivo edificio cercano al Monumento a la Bandera. El hombre intentó fugarse hasta último momento: se escondió en un compartimento secreto destinado a ventilación ubicado en un baño.

Por Bilbao, de 45 años, las autoridades ofrecían por su paradero una recompensa de 50 millones de pesos y era el tercero en la lista de los más buscados de la ciudad.

La captura de Bilbao se produjo luego de una investigación que encabezó el Juzgado Federal Número 3 de PROCUNAR, con pedido de captura de alto perfil.

Los agentes ingresaron en horas de la noche con sus trajes especiales a la torre y subieron al piso donde se escondía Bilbao. Ingresaron por el balcón y al revisar las instalaciones detectaron que alguien había estado allí y al escuchar la llegada de los uniformados se refugió en el baño, dejando un televisor prendido con el partido de fútbol que estaba mirando.

La detención de Waldo Bilbao. Foto Policía de Santa Fe.

Los policías siguieron supervisando todos los sectores hasta que llegaron al baño y allí lo encontraron, en un recoveco destinado para la ventilación, entre caños y ladrillos.

«Bajá de ahí», se escucha decir a uno de los uniformados cuando observa la maniobra que pretendía hacer Bilbao para una vez más eludir a los agentes.

Apuntándoles con las armas, los agentes lo bajaron del recoveco donde estaba escondido y lo tiraron al piso para asegurarlo con un precinto y revisarlo. Vestía una remera violeta y un pantalón corto negro.

Después de sacarlo de allí, los uniformados mostraron la toma de ventilación por donde buscaba escaparse en medio de las conexiones internas del edificio, poniendo en riesgo su integridad física.

El hombre se escondía en pleno centro de Rosario, en un departamento exclusivo ubicado en un piso 18 frente al Monumento a la Bandera. El lugar, además, era el domicilio que aparecía en todos los registros.

Waldo Alexis Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe.

«El dato- que surgió de la propia investigación- era que estaba ahí y no salía ni a la vereda. Lo que no sabíamos era que para entrar al departamento había que transponer una reja y dos puertas de chapa pesada. Tardamos un minuto en tirarlas y casi se nos escapa», contó a Clarín uno de los miembros del operativo.

De acuerdo a las investigaciones, Waldo Bilbao formaba parte de una organización comandada por su hermano Brian, quien sigue prófugo. Waldo habría sido el encargado de manejar parte del dinero obtenido del narcotráfico para lavarlo en distintas actividades.

El antecedente más próximo de una detención de este nivel es el de Pablo Javier Raynaud (51) ocurrida en julio pasado en Capital Federal. Raynaud estaba prófugo de la Justicia federal de Santa Fe desde octubre del 2023 y era buscado como el cerebro detrás de la logística y el lavado de dinero del clan Bilbao.

Raynaud vivía con todas las comodidades en pleno barrio de Belgrano. Allí lo encontraron la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales santafesina rastreando el IP del teléfono celular con el que había hecho una compra con Mercado Pago. La detención de Raynaud se concretó mientras estaba esperando para ordenar una hamburguesa en un local de comidas rápidas.

BPO