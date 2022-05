Enacom entrega 80 mil tablets gratis: cómo acceder a una

El vicepresidente del Enacom anunció que ya se entregaron 60 mil tablets de las 140 mil licitadas por ese organismo.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, anunció: “ya se entregaron más de 60 mil tablets de las 140 mil que licitamos», en un plan propio del organismo.

López explicó que mediante el programa propio del organismo, que funciona como complemento al Conectar Igualdad, se entregaron tablets gratis a beneficiarios de Anses, entre ellos jubilados, monotributistas y otros grupos de sectores vulnerables.

¿Quiénes pueden acceder?

Beneficiarias de pensiones no contributivas que tengan ingresos mensuales brutos no superiores a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles y sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

Inscriptos en el régimen de Monotributo Social, sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

Monotributistas de las categorías correspondientes a quienes tienen ingresos que no superan 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

En todos ellos se repite un único requisito fundamental, el mismo es tener un ingreso menor o igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

¿Cómo será la entrega?

La página web oficial del gobierno compartió cómo se lleva a cabo la entrega de los equipos:

Las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias deben inscribirse en el ENACOM y pedir la cantidad de dispositivos que necesiten entregar. El ENACOM asignará las tablets según la disponibilidad de equipos. Cada beneficiario recibirá una tablet.

Las personas beneficiarias deben firmar un contrato de adhesión al recibir la tablet. Cuando el ENACOM entregue todos los dispositivos debe avisar en su página web que no hay más unidades disponibles.