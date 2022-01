En Urano, el planeta más frío, hay solo dos estaciones y duran años

El primero de los planetas que fue descubierto con un telescopio gira alrededor del sol cada 84 años terrestres.

Sir William Herschel, en 1781, descubrió, mediante un telescopio, al planeta más frío del sistema solar: Urano. Este fue el primer cuerpo celeste de la historia descubierto con un catalejo. Al ser el séptimo planeta del sistema solar, el tercero de mayor tamaño y el cuarto más masivo, tarda mucho más que la Tierra en orbitar completamente alrededor del Sol.

Un año en Urano es aproximadamente el equivalente a 84 años terrestres. Al ser el planeta más frío del sistema solar, las temperaturas son heladas. Se estima que aproximadamente rondan los 153 grados centígrados bajo cero.

Cuánto dura el invierno en Urano

En Urano un invierno dura 21 años. Recordemos que el invierno llega cuando el planeta está en la posición más alejada del sol y el verano cuando los planetas se inclinan más cerca de la estrella del sistema.

Urano es diferente al resto de los planetas no descansa sobre un eje como una peonza, sino que se coloca de lado y las estaciones están determinadas por el hemisferio que mira hacia el sol. Debido a que no gira sobre su propio eje, las estaciones no cambian hasta que los polos norte y sur del planeta invierten su lugar lentamente. Este proceso tarda 21 años aproximadamente en ser completado.

En la Tierra tenemos cuatro estaciones, pero durante los 84 años terrestres que dura un año en Urano sólo tenemos verano e invierno.

Qué características tiene Urano

Pese a que siempre se pudo ver a simple vista, Urano suele ser confundido por una estrella. Hasta el 13 de marzo de 1781, gracias a Herschel, no se supo que era un planeta del Sistema Solar.

Urano orbita a una distancia de tres mil millones de kilómetros y es tan frio que apenas genera calor. En el otro polo está Neptuno que genera más calor del que recibe del Sol.

No se sabe bien las razones, pero la temperatura de sus nubes es la temperatura más baja medida en el sistema solar, según la sonda Voyager 2 cuando hizo un sobrevuelo en 1986.

Además, Urano tiene varios anillos pequeños y 27 lunas . Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon son las más conocidas, pese a que el sistema de satélites naturales de dicho planeta tiene la masa más baja de todos los que son considerados exteriores o gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno).