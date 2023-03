En Libertador, Sadir afirmó que “tenemos ideas claras de lo que queremos hacer en Jujuy”

Ante numerosos dirigentes y militantes del Frente Cambia Jujuy de Libertador General San Martín, el candidato a gobernador Carlos Sadir, sostuvo que “sobre todo tenemos un plan, ideas claras de lo que queremos hacer en Jujuy”.

Sadir presentó la propuesta del frente con miras a la elección del 7 de mayo y recibió el apoyo del intendente Oscar Jayat y de otros dirigentes del Ramal.

El proceso iniciado en 2015 –comenzó diciendo el candidato- “fue una vuelta de página, liderada por Gerardo Morales, acompañado por un gran equipo, los intendentes y comisionados y sobre todo por la gente que estaba dispuesta a terminar con los desencuentros, con los cortes de ruta, con los palos”.

La recuperación de la paz y del orden “tuvo que ver con lo que pasaba en la calle pero también con la situación financiera, que se ordena en una provincia que agarramos con déficit y deudas de muchos años y trabajamos muchísimo para revertirlo”, recordó.

Resumiendo los principales logros de la gestión de Gerardo Morales, Sadir explicó los alcances del programa PROMACE en el marco del cual se construirán 258 escuelas, “de las cuales 100 ya están en construcción, muchas inauguradas, y otras 150 que nos falta terminar en los años que vienen”.

“Pero además –subrayó- hay otra apuesta fuerte que es conectar las escuelas a internet” y anunció que “acabamos de licitar la conexión a internet de todas las escuelas de Jujuy, de las anteriores y de las nuevas, complementando, a partir de este año, el dictado de inglés en todas las escuelas de gestión estatal desde primer grado”, precisó.

Por otro lado, expresó que “hemos trabajado muchísimo en la descentralización de la salud, construyendo edificios y ustedes en Libertador tendrán uno, magnífico, de más de 27.000 metros cuadrados, para atender la salud a nivel regional”.

Con el Plan Jujuy seguro interconectado, indicó, “se conectaron 600 cámaras en San Salvador de Jujuy y en una segunda etapa se colocarán cámaras en las ciudades más importantes del interior, entre ellas Libertador”.

Sadir se refirió también al Programa de gestión integral de residuos urbanos GIRSU Jujuy y a la planta que se construye en Libertador para la clasificación y separación de residuos, iniciativa que enmarcó dentro de los objetivos de la lucha contra el cambio climático. “GIRSU significa terminar con los basurales a cielo abierto, encarar la clasificación y tratamiento de los residuos y la comercialización de aquellos que tienen la posibilidad de reciclarse. Es un plan único en la Argentina y que otras provincias trabajan en replicar”, remarcó.

El candidato habló del aceite medicinal producido por la empresa estatal Cannava y adelantó que en el transcurso de este mes, el ANMAT autorizará la venta del Cannabis Medicinal de Jujuy en todas las farmacias de Argentina.

El desarrollo turístico con el Tren de la Quebrada, la creación del Museo Lola Mora y la puesta en valor del Cabildo Histórico –dijo luego Sadir- son parte de las realizaciones en marcha para ampliar la oferta turística dentro de una actividad que genera una importante cantidad de empleos.

Plan productivo de promoción de inversiones para el empleo

Añadió que “seguramente me tocará a mí poner en marcha el Plan Productivo, que habilita y fortalece la zona franca y los parques industriales que están y otros nuevos, que traerán inversiones y generarán más puestos de trabajo que tanta falta nos hacen”.

Todos estos avances –advirtió- se dieron “a pesar de esta dramática situación del país, con un gobierno nacional que lamentablemente no puede controlar las variables macroeconómicas ni controlar la inflación, ni el problema del valor del dólar, ni la emisión ilimitada”.

Sostuvo también que “hicimos mucho pero siempre hay cosas para cambiar, cosas que hay que modificar porque no se hicieron bien como es natural que suceda en las gestiones, pero la gran cuestión es continuar con esta transformación, con el apoyo de líderes locales como Jayat que es un artífice del cambio”.

“No vamos para atrás, vamos por un Jujuy mejor”, concluyó.

Sadir llegó a Libertador acompañado por los diputados Fabián Tejerina y Santiago Jubert y en el acto estuvieron, además del intendente Jayat, el jefe comunal de Fraile Pintado, Iván Poncio, y el dirigente Pablo Mayans.