En el día de su cumpleaños, Luis Miguel anunció su regreso a la Argentina

Uno de los artistas más aclamados en la música romántica realizó la publicación en su cuenta de Twitter y enloqueció a sus fanáticas. Los detalles.

Cada 19 de abril, las fans de Luis Miguel celebran un nuevo año del cantante que ha enamorado a distintas generaciones a lo largo de vida. Desde «La incondicional» hasta «Por debajo de la mesa», miles de seguidoras han gritado en sus shows y alucinado con la posibilidad de algún día conocer al Sol de México.

Aunque no podemos prometer un cara a cara con el intérprete de «Hasta que me olvides», sí estamos en condiciones en confirmar su presencia en la Argentina porque, de hecho, lo anunció él mismo en su cuenta oficial de Twitter.

Con sólo un vídeo que tiene de cortina el clásico «Amor, amor, amor», la estrella mexicana adelantó que realizará shows en la Argentina el próximo 3, 4 y 6 de agosto en el marco de su Tour 2023 y como apertura de una gira que luego lo llevará a Chile, Estados Unidos y México.

Aunque aún es pronto para saber en qué estadio se estará presentando y a partir de cuándo se venderán las entradas, lo más probable es que a la brevedad esta información salga a la luz, mientras todos los seguidores y seguidoras a Luismi saldrán desesperados a buscar su ticket.

Por supuesto, el posteo no tardó en llenarse de visualizaciones, likes y comentarios, donde se destacó el mensaje de una fan que hizo un especial pedido a uno de los mejores cantantes de la música a nivel mundial: «Te esperamos, Rey. Ya sabés el playlist que queremos. Que no nos falte La Incondicional, Hasta que me olvides y todas las viejitas».

¡Se preparan las tarjetas de crédito en 3…2…1…!