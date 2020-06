“EN EL BAZAR DE LA REALIDAD, EL SENADOR SNOPEK ES UN ELEFANTE”

De esta manera se refirió el Secretario de Gobierno de la Provincia, Diego Rotela, al Senador Nacional Guillermo Snopek, quien presentó una denuncia penal en contra del Ministro de Seguridad Ekel Meyer.

“La verdad, ya nada sorprende de alguien que, en contra del pueblo Jujeño, pretende cooptar la Justicia a través de la intervención federal, el mismo que durante la gestión de la pandemia lo único que hizo fueron declaraciones rimbombantes, pero no se lo vio en ningún lado ayudando a nadie”, cruzó Rotela.

“Lejos de comprender la complejidad de la realidad, el Senador crea la suya propia, esto es una realidad paralela, donde queriendo mostrarse como un actor político importante que construye y acompaña, que está al lado de la gente. Pero la gente no ve eso de Snopek. Lo que ven los ciudadanos es que solo pretende poner palos en la rueda, con proyectos influenciados por intereses que nada tienen que ver con la agenda de nuestra gente ni con la agenda de la pandemia”, argumentó.

El funcionario provincial añadió que el Senador Snopek “debe dejar de comportarse como un nene caprichoso y comprender que lo que no consiguió en las urnas, no lo conseguirá con actuaciones mediáticas ni denuncias penales infundadas”.

“El pueblo no creo en alguien que en su vida denunció la violencia, la corrupción, los aprietes, la esclavización de los más humildes por parte del gobierno de Eduardo Fellner, del cual fue parte junto a su compañera de boleta Milagro Sala. Tanto es así, que me atrevo a afirmar que hasta el final de la era Fellner-Sala, Snopek no conocía la dirección postal de los Tribunales jujeños”, esgrimió Diego Rotela.

“Sino va a estar a la altura, lo entenderemos. Pero deje actuar a quienes trabajamos todos los días para cuidar a nuestra gente”, cerró finalmente.