“En Argentina no puede haber una familia sin comer”

En estos términos se pronunció el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, durante un encuentro que tuvo con empresarios, productores, industriales, comerciantes y prestadores de servicios en la Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de la visita política e institucional que realiza a la Provincia del Chaco.



En este sentido, hizo votos por la definición de un plan de perfil serio, federal, equitativo, productivista y desarrollista que, desde las economías regionales, aporte soluciones concretas a los problemas estructurales de la economía argentina, saliendo de la lógica del asistencialismo. “En este país no puede haber una familia que esté sin comer”, sostuvo y advirtió que “el asistencialismo no resuelve la pobreza”, motivo por el cual demandó una “administración responsable” del erario público.

Continuó apuntando, que “uno de los problemas más grave que el Frente de Todos generó en casi tres años de gestión es el déficit de las empresas públicas, las que contrataron 16.000 personas a pesar de estar fundidas”, sumado a ello el déficit de la cuenta de energía.

Asimismo, anticipó que “en enero y febrero faltarán dólares, situación compleja que se agudizará por la “sequía terrible” y llamó a “estar atentos” en esos meses.

Morales profundizó sus conceptos, señalando que “faltan dólares por el déficit que creó el propio gobierno kirchnerista, pero culpan al campo por esta situación, cuando en realidad el gobierno debería ser generador de la energía que necesita el privado para producir” y, en esta línea argumental, marcó una contundente diferencia con lo que ocurre en Jujuy, donde rige un esquema especial de promoción de inversiones que contempla la reducción del 30% de Ingresos Brutos y el 30% de IVA, además de la devolución total de aportes patronales. “Este es el plan productivo de Jujuy, donde la generación de empleo es lo que viene”, afirmó.

“A los que intentan creer en mí, los invito a Jujuy a ver la transformación que hice”, enfatizó.

En otro orden, planteó la necesidad de contar con un “plan de gobierno de largo plazo”, a partir de “un fuerte liderazgo de conducción y decisión”, porque “hoy tenemos un presidente que lo manejan desde afuera”.

Continuó puntualizando, que “el federalismo se garantiza con un plan productivista que mire a las economías regionales” y estimó que “tener un presidente del interior no garantiza federalismo y equidad”, para luego recordar que “el país tuvo presidentes del interior que complicaron peor las cosas”.

Por otra parte, hizo especial alusión al desafío de “recuperar el diálogo entre los argentinos como base de paz social”, con miras a terminar con medidas que perjudican el interés común, tales como piquetes y cortes de ruta. “Cuando veníamos tuvimos dos cortes de rutas, los que pudimos superar con colaboración de la Policía de la Provincia”, comentó y explicó que “eran unas 20 personas en cada corte y esto es algo que tenemos que controlar y resolver”.

Además, consideró que “así como la política debe hacer una autocrítica, las organizaciones sociales deben interpelarse, ya que se giraron a organizaciones parapolíticas”.

Refirió que en Jujuy “no hay más cortes de ruta” y el que hace un piquete tiene que pagar una multa de $200.000, además de afrontar un proceso en el fuero penal. “Cuando pudimos solucionar eso, Jujuy cambió, cambió la energía y así pudimos proyectamos a futuro”, completó Morales.