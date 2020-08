Emocionante mensaje de Lizy Tagliani a La Floppy

La conductora decidió dedicarle unas conmovedoras palabras a su amiga y asistente, quien falleció el pasado lunes por la noche.

Lizy Tagliani está atravesando por un duro momento luego de la muerte de su gran amiga y asistente La Floppy. La artista había superado el coronavirus, tras contagiarse en la productora, pero después de realizarse algunos estudios, se supo que tenía leucemia.

Es por eso, que la conductora de El Precio Justo decidió publica un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram y le pidió disculpas a su amiga por no poder sobrellevar el duelo con mayor entereza. “Listo, se terminó, te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa. A partir de este momento te recordaré con alegría, picardía, una pequeña cuota de maldad y muchas travesuras…”, comenzó diciendo la humorista.

Y continuó: “Así éramos, unidas, cómplices, soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo. Voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí. En definitiva, éramos un reflejo la una de la otra. Te quiero”, dijo Lizy acompañando el mensaje con una foto de ambas.

Por otro lado, esta noche, junto a Marley en su programa de Telefe, Por el mundo, le van a realizar un homenaje a su querida amiga. Horas atrás, Tagliani había protagonizado un fuerte cruce con un seguidor en Twitter por haber tomado esta decisión y es por eso que la actriz no lo pasó por alto y dio una contundente respuesta.

“Que le den un porcentaje a la madre de la publicidad que van a ganar el domingo, sería el broche de oro”, puso el seguidor. a lo que Lizy contestó: “La mamá está bien acompañada con todo lo que necesita, por mí y por sus hijas. No necesita de nada más que del respeto… cosa que podrías practicar para cuando te toque pasar por algún dolor. No salir corriendo a sacar provecho”.