Elon Musk habría tenido un romance con la esposa de su amigo Sergey Brin, cofundador de Google

Un informe asegura que el dueño de Tesla tuvo un affaire con Nicole Shanahan durante un evento de arte celebrado en Miami.

Shanahan y Brin iniciaron los trámites de divorcio a principios de 2022 debido a “diferencias irreconciliables”: ¿Musk es una de las razones de la ruptura?

Elon Musk vuelve a aparecer en los titulares de la prensa por asuntos desligados a su actividad empresarial. Un artículo publicado en The Wall Street Journal asegura que el empresario tuvo un romance con Nicole Shanahan, cuando ella aún convivía con Sergey Brin, cofundador de Google y por entonces amigo del dueño de Tesla.

Elon Musk y Nicole Shanahan: detalles del affaire rumoreado

Brin y su ahora exesposa iniciaron los trámites de divorcio a comienzos de este año. De acuerdo a fuentes citadas por la publicación estadounidense, las “diferencias irreconciliables” en la pareja iniciaron durante los confinamientos de la pandemia.

Más tarde aparece la supuesta aventura entre Shanahan y Musk.

El mencionado romance habría ocurrido durante el evento Art Basel, que se celebró en Miami. Por entonces, el magnate de 51 años estaba separado de su novia, Claire Bocher, conocida como Grimes. Shanahan también estaba separada de su exesposo, aunque aún convivían juntos.

Las fuentes dijeros al WSJ que Musk llegó a arrodillarse para pedirle perdón a Brin durante una fiesta a principios de este año. El informe afirma que los amigos dejaron de hablar y que el cofundador de Google solicitó a sus asesores que vendan sus inversiones personales en las empresas de Musk.

Brin y Shanahan se habían casado en secreto en el año 2019.

Elon Musk desmintió el romance con la exesposa de Sergey Brin

Tras la publicación del informe en WSJ, el empresario dijo en Twitter que la historia es falsa. “Sergey y yo somos amigos. Estuvimos juntos en una fiesta anoche. Solamente he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas veces con otras personas alrededor”, escribió Musk.

En otro tuit, el multimillonario fue más provocador: “Ni siquiera he tenido sexo en mucho tiempo”, señaló.

5 polémicas recientes que involucran a Elon Musk

El patrón de compañías como Tesla, SpaceX y Neuralink no sólo tiene visibilidad por su vasta actividad empresarial. Además, una movida comercial lo tuvo en el centro de la escena durante varios meses. A continuación, algunas de las polémicas protagonizadas por Musk en tiempos recientes

La frustrada compra de Twitter: El magnate ofertó 44.000 millones por la red social, pero la operación se canceló. Musk dice que la firma ocultó información, mientras analistas del sector señalan que aquella fue una estrategia para desprenderse de acciones de su automotriz Tesla. Se espera que en octubre se celebre un juicio entre Twitter y Musk.

Musk fue denunciado por acoso sexual: Reportes aparecidos hace algunos meses señalaron que el magnate habría acosado sexualmente a una azafata contratada por SpaceX. Una amiga de esa mujer salió al ruedo a divulgar esta denuncia.

Los gemelos de Musk: El millonario nacido en Sudáfrica fue padre de gemelos en noviembre de 2021, unas semanas antes de que naciera su segundo hijo con su pareja actual, la cantante Grimes. La madre de los niños es una mujer de 36 años que se desempeña como directora de proyectos en Neuralink, empresa de la que Musk es coCEO.

La hija de Elon Musk pidió cambiar su nombre y apellido para cortar los lazos con su padre.

La hija de Musk cambia de apellido: Una de las hijas del hombre más rico del mundo presentó un pedido formal para cambiar su apellido y romper todos los lazos con su padre. “Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, escribió la joven en su solicitud.

Musk, demandado por una estafa piramidal: En junio, un inversionista de Dogecoin, una criptomoneda creada como una broma pero cuyo valor fluctuó a medida que lo promovía Elon Musk; presentó una demanda de 258 mil millones de dólares contra Musk. El demandante dijo que las personas que invirtieron en ese activo perdieron alrededor de 86.000 millones de dólares. Su deseo es que Musk reembolse a los inversionistas esta suma, además de pagar el doble en daños, es decir, 172.000 millones en total.