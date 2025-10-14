«Ellos traían droga desde Bolivia»: la nueva pista en el triple crimen y un personaje desconocido

Víctor Sotacuro (41) declaró por segunda vez en la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela. También su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez (20). Los dos representados por los abogados Guillermo Endi y Agustina Vivas Ferlin.

Volvió a sacarse de la escena del crimen, dijo que lo “usaron”, que “perdió todo” y negó ser el líder de la organización criminal, tal como lo acusó Celeste Magalí González Guerrero (28), la dueña de la casa de Villa Vatteone en la que asesinaron Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Sotacuro reconoció en la escena a David Gustavo Morales Huamani (36), a quien reconoció como «El Loco David», que tiene pedido de captura internacional.

También apuntó contra otro involucrado a quien identificó como «‘El Bola’ porque es de Bolivia” y que “es amigo de Ydone”.

Se refiere a su “amigo” Alex Roger Ydone Castillo (50), pareja de su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20) y quien –aseguró– vivió en su casa durante seis meses porque se “había separado”.

Alex Roger Ydone Castillo (50) estaba junto Victor Sotacuro Lázaro y Milagros Florencia Ibáñez en el Volskwagen Fox.

Consultado por el fiscal Adrián Arribas, de la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza y al frente de la investigación, también reconoció al tercer implicado. Era uno a los que buscó de la casa en la que se cometió el crimen alrededor de las 4 de la mañana del 20 de septiembre: dijo que llevó hasta Villa Zavaleta a “Pequeño J” y a esa persona, y a David “El Loco” Morales Huamaní hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores.

La noche del crimen

Alrededor de las 19 del 19 de septiembre, Sotacuro reconoce haberse encontrado con Ydone Castillo, que tenía el Volkswagen Fox blanco. También que le pidieron ir a buscar la Chevrolet Tracker en la que secuestraron a las víctimas.

“Yo estaba en la calle Crespo cuando David me llama por teléfono y me dice que vaya a la cochera. Voy, dejo mi auto en la calle y cuando entro a la cochera estaba ‘J’, que me da la llave de la Tracker blanca. Yo le digo a David que yo no manejo autos truchos porque la camioneta no tenía patente. David me dice que solo la saque del garage y que la lleve al pasaje”, relató Sotacuro, que fue detenido en Villazón, en la frontera con Bolivia escapando del país.

Brenda, Morena y Lara.

«J» –siempre de acuerdo a su relato– subió en la parte de atrás mientras él manejaba.

“Yo la manejo sacándola del garaje hasta un pasaje que está a unos 200 metros. Me bajo, se queda ‘J’ arriba, y me voy caminando hasta la avenida Crespo. Cuando llego a la esquina me encuentro con la sorpresa que estaba el Fox y Florencia estaba arriba del auto. En Cobo y Crespo estaban David e Ydone conversando”, agregó.

Es en este punto en el que, coincidente con su primera versión, explica que inició un viaje a Florencio Varela junto a su sobrina y la pareja de ella.

Sotacuro está imputado por homicidio triplemente agravado en calidad de coautor al igual que otros ocho imputsdos, la expectativa de pena es perpetua.

Ingreso de Pequeño J al penal de Cañete.

Una testigo, Celeste (la dueña de la casa donde se cometieron los asesinatos), ubicó a Sotacuro dentro de la casa al momento del crimen y como el dueño de los supuestos 30 kilos de droga que le habrían robado a la organización criminal, lo que habría motivado el crimen.

Es por esto que Sotacuro puede mentir para beneficiarse porque así se lo permite el Código Procesal Penal.

“Yo le doy la llave de la Tracker a David y él se la da a un argentino blanco. Y David se va con ese chico hacia la Tracker y ahí Ydone me dice que no diga nada, que no hable delante de Florencia”, repasó el hombre.

Cuando llegaron a Florencio Varela, siempre de acuerdo a su versión, “Ydone se baja del auto y se quedó con Florencia en el auto. Ydone va a la casa y habla con una chica en la vereda, luego vuelve, se sube al auto y empieza a dar vueltas con el auto. Yo estaba sentado en el asiento de atrás y yo no entendía nada por qué dábamos vueltas por la zona. Él no me dijo nada de nada, solo que tenía que volver con el auto VW Fox porque Ydone iba a volver con el auto negro, un Chevrolet, que venía con la Tracker. El Chevrolet iba con la Tracker cuando llevaban a las chicas”, explicó.

Según su testimonio, en la Tracker a la que subieron Brenda, Morena y Lara, iban “David, Pequeño J y uno que manejaba que no sé quién es”.

Víctor Sotacuro detenido en Bolivia.

Consultado por Arribas para que diga de qué trabaja Ydone, Sotacuro dijo que «estaba metido en la droga. Ellos compraban mercadería –droga– en Bolivia a través de sus amigos, con David. Traían droga desde Bolivia», dijo.

La declaración de Milagros Florencia Ibáñez, la sobrina

Más tarde se sumó a la indagatoria la sobrina de Sotacuro, que dio una versión compatible con la de su tío. Los dos son defendidos por Endi y Vivas.

La joven presentó un escrito para ampliar su primera declaración y se remite al día anterior al triple crimen, el 18 de septiembre. Ibáñez cuenta que ese día se encontró con el amigo de Alex, «El Bola» y se sentó en una mesa con el hijo de este último. Alex y «El Bola» se fueron a comprar cigarrillos, según le dijeron, y volvieron a los 20 minutos.

Ibáñez también desmintió que el amigo de Alex sea el tío de «Pequeño J». «No es así, es otra persona de nacionalidad boliviana», precisó, en referencia a «El Bola», que el día del crimen vestía una campera de la Selección Argentina y una gorra negra.

Detención de Florencia Ibáñez.

La sobrina de Sotacuro dijo que el 19 de septiembre se fueron a pasear en auto. «Fuimos a dar unas vueltas por varios lados, me acuerdo que pasamos por el Obelisco, fuimos a almorzar comida china, al volver al barrio nos encontramos a mi tío Víctor que nos dijo que tenía que ir a hacer un viaje a Florencio Varela, como era para otra persona del barrio la cual conocíamos entonces no había problema que fuéramos los tres», contó.

Cuando el fiscal le pidió más detalles sobre esa secuencia, la mujer contestó que estaban en el Fox blanco y cerca de las 18 o 19 llegaron al Bajo Flores. En el pasaje conocido como «El Campito» lo cruzaron a Sotacuro y les dijo que «tenía que ir a buscar a un conocido de él y subió atrás. De ahí salimos directo para Florencio Varela. De la calle Cobos y Curapaligüe».

«El único error que cumplí fue haberme enamorado de una persona mucho más grande que yo con la inexperiencia de mi edad, 20 años, no me di cuenta de algunas cosas, que todavía lo sigo extrañando y queriendo, a pesar de que me dejo metida en este lio», expresó Ibáñez.

La mujer además reiteró que «nunca» supo «nada de lo ocurrido ni de lo que podía llegar a ocurrir» ya que para ella todo fue un día normal más. «Yo lo acompañaba a muchos lados, y me dejaba cerca de donde él tenía que trabajar, por ejemplo, me dejaba en un shopping. Ya que él me decía que eran conversaciones de hombres», agregó.