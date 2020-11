El Turco García en «Masterchef Celebrity»: «Con la cara que tengo, sin chamuyo moría virgen»

El ex futbolista y actual participante del reality de cocina volvió a mostrar todo su histrionismo ante el jurado. Igualmente no pudo zafar del delantal negro.

Sin dudas, uno de los partipantes más destacados y ponderados por el público de «MasterChef Celebrity» es Claudio «Turco» García, que gracias a su desparpajo y simpleza se ganó un lugar en el corazón de la gente y también suele sacarles varias sonrisas a los integrantes del jurado.

Pese a esto, a la hora de la cocina, el ex futbolista de Racing y Huracán no es precisamente el más dotado, ya que habitualmente suele ir a la gala de eliminación los domingos porque sus platos no logran convencer a los responsables de puntuar cada preparación.

Algo así sucedió en la edición de este jueves, donde la consigna para los participantes era armar un plato vegetariano utilizando al menos 5 vegetales. El ex futbolista decidió incluir un gazpacho algo particular en su receta, algo que la experimentada Dolly Irigoyen, que reemplaza temporalmente a Germán Martitegui, no dejó pasar.

«¿Sabés que creo que tenés, Turco? Un gran chamuyo. Creo que es lo que más has aprendido en este programa», esbozó Irigoyen con su tradicional rigidez para dar sus devoluciones.

Pero claro, esto no inmutó al ex jugador, que salió del paso con una de sus ocurrencias. «Con la cara que tengo, ¿qué querés? Si no chamuyo moría virgen», retrucó García.

Pese a su sentido del humor, el ex futbolista no pudo zafar de la rigidez del jurado y fue «premiado» con el delantal negro, que lo lleva directamente a la gala de eliminación del domingo.