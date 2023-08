El pronóstico de Mauricio Macri para las elecciones generales

Desde la experiencia de su mandato, Mauricio Macri dijo que los cuatro meses de Gobierno que le quedan a Alberto Fernández van a ser «muy duros».

Mauricio Macri estuvo en una conferencia de empresarios en Uruguay para hablar de su nuevo libro, titulado «¿Para qué?», y de paso hizo un análisis de los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y de los comicios generales en Argentina, en los que consideró que el peronismo «va a sacar menos» votos.

«La gente sabe lo que no quiere. (El peronismo) va a sacar menos en la elección que viene porque las cosas siguen empeorando», aseguró Macri en declaraciones publicadas luego en el canal de YouTube del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Uruguay.

Macri se refirió de ese modo al peronismo y al oficialismo, que en las elecciones de octubre estará representado por Unión por la Patria con la fórmula Sergio Massa – Agustín Rossi.

El expresidente, que gobernó entre 2015 y 2019, aseguró que soñó «varias veces» que «este final del populismo» en Argentina y reiteró su apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

«Va a ser Patricia y hay que ayudarla. Ella sabrá qué necesita de nosotros», aseguró.

«Lo que viene es una discusión sobre la forma en que se va a hacer el cambio. Vamos a ver cuánto pesa la experiencia y el entusiasmo versus el entusiasmo solo», señaló Mauricio Macri durante la charla que mantuvo en Uruguay.

«Por más que el peronismo va a sufrir una derrota colosal, los que defienden esos nichos ya mafiosos en Argentina van a pelear. Yo ya lo viví, lo peleé, vi lo que son. Tener esa experiencia no es poca cosa. Es valioso», agregó.

«Igual, todos los que creemos en estas ideas de cambio vamos a tener que estar juntos el 10 de diciembre, porque requiere de mucha energía revertir tantas décadas de negación de la ley de la gravedad. Es imposible si uno gasta más de lo que tiene durante 70 años que uno no termine con el 50% de pobreza», aseguró el expresidente, cuya cifra de pobreza rondó los 40% al final de su mandato.

«Este final del populismo ha sido muy duro, la sensación de caos social que se vive en la Argentina. Pero yo soy muy optimista sobre el futuro de Argentina porque noto que el argentino que no se fue está listo para enfrentar este actuar mafioso y darle batalla, que van a ser cuatro meses muy duros. Voy a ayudar a llevar claridad con las ideas que siempre he dicho, pero creo que va a haber más gente que ese 41% que me acompañó estoicamente hasta el final en el 2019», expresó el exmandatario.