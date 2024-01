El presidente de España, contra Javier Milei: «Las políticas neoliberales no funcionan»

En pleno Foro de Davos, Pedro Sánchez insistió en la necesidad de «garantizar la prosperidad de nuestros ciudadanos», con una clara indicación hacia el auge de la extrema derecha a nivel global.

En las últimas horas, el presidente de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, dio un discurso bastante contrapuesto a las ideas expresadas con anterioridad por Javier Milei, en la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos.

En sus palabras, el líder libertario argentino había indicado que «Occidente estaba en peligro» porque sus líderes adoptaron «una visión que conduce al socialismo y a la pobreza». En este sentido, el primer mandatario español retrucó diciendo que «los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan».

Además, aseguró «que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido».

De esta manera, el mandatario de España remarcó el auge de la extrema derecha en el mundo, advirtiendo que «esta terrible tendencia no es más que un síntoma de problemas más profundos».

«Hemos demostrado que es posible crear riqueza y mejorar al mismo tiempo las condiciones de los trabajadores. Hemos aumentado el salario mínimo un 54%. Hemos ampliado los derechos laborales. Hemos reducido la temporalidad, la desigualdad y la pobreza», puntualizó sobre su gestión en el país del viejo continente.

Pedro Sánchez habló de la Guerra en Gaza y de la Inteligencia Artificial

En su intervención, Sánchez repudió la guerra en Europa y Medio Oriente y señaló que “la estabilidad del mundo se está decidiendo en Ucrania y Gaza» mientras se realiza el foro. En ese sentido, Sánchez instó a los países en conflicto a que realicen «un alto el fuego inmediato” y pidió “convocar una conferencia internacional para poner en marcha una solución definitiva» a los conflictos.

Más adelante puso el foco sobre la necesidad de discutir normas en torno a la Inteligencia Artificial para garantizar “los derechos fundamentales de los ciudadanos por encima de los intereses de estados y corporaciones”.

“Los que aprendimos a no creer en la mano invisible del mercado, no podemos profesar ahora una fe ciega en la mano invisible de la Inteligencia Artificial. La invisibilidad suele buscarse para hacer el mal, no el bien. Sólo confío en las manos de carne y hueso. Las que levantan la persiana de un negocio cada mañana. Las que sostienen un libro en la escuela, hacen la cena por la noche para su familia o depositan un voto en la urna. Me importan esas manos, reales y visibles”, manifestó.