EL PRECIO DE LA CARNE AUMENTO ENTRE 10 Y 15$

Según detallaron,los vendedores del Mercado se dio la primera suba y se espera un incremento para la semana siguiente.

“Creería que la semana que viene llega con aumentos. Más que nada el lunes que es cuando nos llega la mercadería. No tenemos definido de cuánto será, calculo que $10-$15 más todavía”, explicó un vendedor.

Según explicaron los vendedores, se siente “un alboroto navideño” en las compras pero son mucho más medidas que años anteriores atentos a la situación económica que atraviesa el país.

Por otra parte, uno de los vendedores reveló que no están teniendo mucho ingreso de lechón. Este plato típico de las fiestas no tiene definido el precio fijo, por lo cual los proveedores no quieren verse perjudicados con la venta y esperan una determinación.

En cuanto a la carne de cordero, uno de los vendedores señaló que antes estaba a $300 y sufrió un incremento alcanzando los $320 el kilo.

La carne de llama oscila entre $260 y $285 el kilo con la posibilidad de aumentar su valor en los próximos días.

Para establecer una referencia, uno de los vendedores explicó que para una buena parrillada de una familia tipo es necesario invertir $1800. Serían 4 personas que se alimentan, a razón de $450 por cada comensal en carne.

Ante el incremento del precio de la carne, muchos vendedores señalaron que intentan mantener opciones con un valor económico para poder competir y no perder ingresos en la caja. “El precio del chori lo intentamos mantener y que no suba”, explicó un comerciante.

“Se nota el entusiasmo pero las ventas no son lo de antes”, finalizó uno de los conocedores del rubro.