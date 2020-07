“El plan de Cristina Kirchner es borrar su prontuario y el de sus secuaces”

El periodista Pablo Rossi habló acerca de la reforma de la Justicia pergeñada por el oficialismo y aseguró que es la vicepresidenta quien ejerce el liderazgo real en el Gobierno.

El periodista Pablo Rossi formó parte de La noche de Mirtha y compartió mesa junto a Diego Valenzuela, Carolina Píparo y Javier Milei.

Durante el programa, se abordaron los principales temas que hacen a la agenda pública y mediática de la Argentina: seguridad, política y economía.

El inicio de la conversación estuvo dominado por el debate que desató el caso del jubilado que mató a un ladrón que había ingresado en su domicilio.

“Cuando una muerte se convierte en debate social, está mostrando la impotencia del sistema para poder establecer reglas de juego y un acuerdo sobre ellas. Al sistema penal no se lo puede estar discutiendo en las mesas, los bares y los cafés”, indicó Rossi.

A la vez, el conductor radial consideró que el delito como tal “tiene que ser penado de acuerdo al Código Penal, que se supone es nuestro acuerdo comunitario, y la investigación debe realizarse en función del hecho específico y profesional”.

En otro orden temático, el analista político consignó que los cortocircuitos entre Sabina Frederic y Sergio Berni responden a una incertidumbre vinculada a la pandemia de coronavirus: “Nadie sabe cuándo será la fecha de finalización, todo lo contrario. Lo único que tenemos por delante hasta que aparezca la vacuna es la intermitencia de avanzar y retroceder”.

“Desde el oficialismo están tratando de que no les explote el Conurbano, empezando porque no les explote a los de su propio partido. En esa pelea de tono personal, hay intereses muy mezquinos. No se están peleando por un programa de seguridad. Se pelean por un personalismo”, acotó.

En relación a la dinámica de poder entre presidente y vice, Pablo Rossi enfatizó que “manda quien tiene el poder y quien tiene los votos”.

“¿Quién tiene los votos? La jefa. El liderazgo a veces se logra de formas indirectas. Hoy, aunque lo use para borrar su prontuario y el de sus secuaces, quien sabe jugar mejor a la política en la Argentina es Cristina Fernández”, disparó.

Bajo su perspectiva, Alberto Fernández “es un operador político experto y no un líder y ella le dio la posibilidad con los votos de ser presidente de la Nación”.

“Fernández logró unir al ala más dura del kirchnerismo fanático y a un sector moderado del peronismo. Sin embargo, hoy está muy claro que con la presentación de la reforma de la Justicia, se va a constituir un asalto al Poder Judicial”, formuló Rossi.

Para el autor de Populismo Nunca Más, “alguien tiene un plan en el Gobierno y no es Alberto Fernández”. “El presidente está tartamudeando un programa con su equipo que le llevó 380 páginas en una carpeta. La que tiene el plan es la vicepresidenta: borrar su prontuario”, insistió.

Por otra parte, el periodista hizo referencia al subsidio de $500 ofrecido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof para que los pacientes leves de coronavirus se aíslen en una de las estructuras extrahospitalarias del Estado provincial.

“Cuando uno ve la realidad como un clavo, no tiene más que un martillo. El martillo del Gobierno es el subsidio y ve la realidad como un clavo. Lo único que hace es clavar, meter subsidios, para que la gente no salga y para que también se interne”, apuntó Pablo Rossi.

A modo de conclusión, el invitado aseveró: “Nada puede compensar décadas de desgobierno, cero inversión en salud y un manejo clientelar. El peronismo bonaerense sigue pensando de la misma manera: papá Estado te subsidia, te salva y papá intendente te dice qué tenés que hacer y qué no”.