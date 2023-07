El pedido de los papás de Lucas González a Rodríguez Larreta

En el día en el que se conoce el veredicto por el crimen de su hijo, los papás de Lucas González le hicieron un pedido al jefe de Gobierno porteño.

Los papás de Lucas González, el joven asesinado a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre de 2021, le hicieron este martes un pedido al jefe de Gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larreta-, en el día en el que se conoce el veredicto por el crimen de su hijo.

«Con todo respeto le pedimos a Rodríguez Larreta que nos reciba. Ese día, 17 de noviembre, se cumplía el aniversario de la Policía de la Ciudad y ese día fue la peor noticia y la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida y estamos padeciendo. Le voy a pedir con todo respeto que el 17 de noviembre no sea más el día de la Policía de la Ciudad, que elija otro día porque ese día nos arruinó la vida a nosotros, que cambien esa fecha porque la Policía de la Ciudad se merece ser conmemorada, pero los buenos policías», pidió Héctor González.

También pidió que a los policías «no les den ningún beneficio» y «cumplan lo que tengan que cumplir» porque a Lucas «no le dieron oportunidad de vivir, no se pudo defender». «Nos quitaron un hijo, es la tortura misma, día a día», concluyó.

En tanto Cintia López, la mamá de Lucas, dijo esta mañana que no va a perdonar a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que espera que los asesinos «no salgan nunca de la cárcel», así como su hijo «no va a salir más del cementerio».

«Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios», expresó entre lágrimas Cintia a la prensa en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde el Tribunal Oral en lo Criminal 25 dará a conocer durante esta jornada el veredicto en el juicio a los tres policías acusados del homicidio de Lucas y a otros 11 imputados por el encubrimiento del hecho.

La mujer dijo que llega «destrozada» a este día en el que no sólo se conocerá el veredicto del juicio sino que también es su cumpleaños.

«Yo no tendría que estar acá hoy. Yo tendría que estar en mi casa con mi hijo festejando mi cumpleaños. Me la destrozó, estoy muerta en vida, no tengo vida, no tengo rumbo», agregó.

Cintia espera que los jueces le den a los asesinos de su hijo «la misma condena» que hoy cumple su hijo asesinado.

«Cuando yo saque a mi hijo del cementerio quiero que ellos salgan de la cárcel, o sea, nunca. Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, quiero que ellos no salgan nunca de la cárcel», explicó.

Por su parte, el papá de la víctima, «Peca» González, dijo que espera la prisión «perpetua» para los asesinos de su hijo y las penas que pidió su abogado, Gregorio Dalbón, para los otros 11 policías juzgado por el encubrimiento.

«Ojalá que Lucas ponga en manos del tribunal que se haga justicia y que le dé el mejor regalo a su madre en el día de su cumpleaños», afirmó.

El papá de Lucas comentó que está convencido que en este caso hubo un componente de «odio racial» y «discriminación», por el solo hecho de que su hijo y sus amigos eran «morochitos».

«Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo», dijo González.