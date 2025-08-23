Reflejo Jujuy – El Parque Nacional Iguazú alcanzó el millón de turistas anuales

El Parque Nacional Iguazú alcanzó el millón de turistas anuales

Ago 23, 2025

El Parque Nacional Iguazú recibió hoy a su visitante número 1.000.000 del año: dos familias fueron reconocidas con presentes institucionales por el equipo del área protegida junto a autoridades provinciales, locales y prestadores.

La recepción estuvo encabezada por el intendente del Parque Nacional, José María Hervás; junto a representantes de la Provincia de Misiones y empresas que operan en el Parque Nacional Iguazú, entre otros.

Las familias, que visitaron el Parque en conjunto y son oriundas de las ciudades de Buenos Aires y Madrid, recibieron regalos institucionales del Parque Nacional Iguazú e invitaciones a los servicios que brindan concesionarios y prestadores dentro el área protegida.

Además, durante el evento se realizó el lanzamiento del October Big Day 2025, evento mundial de observación de aves que se desarrollará el próximo 11 de octubre y del que los Parques Nacionales argentinos serán sedes por excelencia debido a su biodiversidad única y el estado de conservación de sus ambientes.

Esta importante cifra fue alcanzada dos meses antes que en 2024, en el marco de un año que entre enero y julio ya había registrado más del 20% de crecimiento en comparación con el mismo período del año anterior.

La noticia se destaca como resultado del trabajo conjunto entre los sectores público y privado, consolidando su compromiso con el cuidado, la accesibilidad y la promoción del patrimonio natural argentino y, en particular, del Parque Nacional Iguazú, área emblemática distinguida como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

