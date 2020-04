EL MUNICIPIO DE PALPALÁ BUSCA DESTRABAR LA ENTREGA DE LA “TARJETA ALIMENTAR”

«Se intensifican gestiones ante Provincia y Nación para que el beneficio pueda llegar a los 2480 beneficiarios. La entrega que en su momento fue suspendida en virtud de la emergencia sanitaria vigente por el COVID-19».

La Municipalidad de Palpalá a través de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, lleva a cabo intensas gestiones ante Nación y Provincia, con el objeto de destrabar la entrega de la Tarjeta Alimentar, beneficio que llega a 2480 beneficiarios de la ciudad siderúrgica. Sabiendo que el pasado 13 de marzo estaba todo listo para entregarse en el estadio Olímpico y por cuestiones de la emergencia sanitaria del COVID-19 fue suspendida.

En esta línea, Patricia Sartor, secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la comuna, comentó que “las mamas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, me reflejaron toda su preocupación, su desesperación por no poder recibir el beneficio, necesario para comprar todo lo que necesitan sus niños”. Asimismo, explicó, “desde el municipio y la Secretaria estamos haciendo todo lo posible, para que las tarjetas lleguen a sus beneficiarios. Hemos hecho nota, hablado con la ministra Natalia Sarapura, con el ministro Daniel Arroyo. Me respondió que van a gestionar a través de la Provincia. Nosotros, desde nuestro lugar, estamos permanentemente, gestionando, insistiendo, dado que no tenemos la decisión de disponer el día y hora de la entrega del beneficio. Esta decisión la puede tomar únicamente la ministra Sarapura”, aseguró la funcionaria.

Por último, Sartor llevó tranquilidad a las familias beneficiarias, sobre la disponibilidad de la tarjeta para ser entregada relatando que “el municipio ha realizado todos los trámites, notas, insistiendo por teléfono, elevando reclamos de los beneficiarios. Desde Nación, los responsables de la Tarjeta Alimentar, nos dijeron que las tarjetas están en el Banco Nación junto al dinero que le corresponde a cada beneficiario y que hoy no lo puede cobrar. Desde la comuna se llevó el reclamo y la necesidad que tienen las familias a las que les corresponde. No obstante lo que nos lleva tranquilidad, es que la tarjeta está, la plata está pero la gente necesita una respuesta de tener hoy la tarjeta para tener hoy salir a comprar los alimentos para alimentar a sus hijos”, acotando que “en definitiva, hoy la responsabilidad la tiene Provincia, que es la que tiene que llegar hoy a un acuerdo con Nación”, concluyó.