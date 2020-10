El Mono de Kapanga reveló los motivos de su separación de Andrea Rincón

El cantante dio a conocer detalles de su breve relación con la actriz. “Andrea me abrió los ojos, me habló, me escuchó”, reflexionó.

Andrea Rincón y el Mono de Kapanga

Fue durante la entrega de premios Martín Fierro del año 2017 cuando Andrea Rincón decidió blanquear su romance con El Mono de Kapanga. Pero, dos semanas más tarde, anunciaron su separación.

Entrevistado por Pampita, el recientemente eliminado participante de Masterchef Celebrity no eludió las preguntas referidas a la actriz. “Con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie”, señaló.

“Antes de empezar la relación, las primeras veces que nos vimos, solo tomamos café y charlamos. Fue fugaz, la verdad, lo que duró. Pero yo le tengo que agradecer. Hacía veintidós años que estaba en pareja y me había separado cuando la conocí a ella. Y yo, en esos primeros momentos, lo único que quería era que vuelva mi familia. Quería tener mi familia nuevamente”, reflexionó.

“Andrea me abrió los ojos, me habló, me escuchó… La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento porque se re portó conmigo”, aseguró.

“Lo que pasa es que, cuando me dicen: ‘¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien”, señaló sobre por qué no funcionó la relación.