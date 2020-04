El miércoles en jujuy saldrán a la calle con finalización par o impar del DNI

El gobernador afirmó que esto es para evitar aglomeración debido a las nuevas actividades comerciales. Mirá el cronograma.

El gobernador Morales confirmó que desde el miércoles 22 de abril los jujeños saldrán a la calle según la finalización del DNI teniendo en cuenta los números pares o impares. Esta medida es para evitar aglomeración en las calles considerando que se habilitaron nuevas medidas y actividades.

Siguiendo el cronograma establecido por el gobierno de la provincia será de la siguiente manera:

DESDE EL 22 DE ABRIL:

Números impares: miércoles 22 y viernes 24

Finalización pares: jueves 23 y sábado 25

DESDE EL 27 DE ABRIL:

Empiezan pares: lunes 27, miércoles 29 y viernes 1 de mayo

Impares: martes 28., jueves 30 y sábado 2 de mayo

«Solo podremos circular 3 días a la semana, si no tengo autorización para salir porque no me toca, no puedo ir ni al supermercado ni farmacia, solo los días que me corresponde», detalló Gerardo Morales.

División por números pares e impares

*Finalización par: 0 – 2 – 4 – 6 – 8

*Finalización impar: 1 – 3 – 5 – 7 – 9