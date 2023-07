En un acto realizado en Monterrico por el Frente Cambia Jujuy, el precandidato a diputado nacional Jorge Rizzotti afirmó que “el kirchnerismo no quiere que Gerardo Morales sea vicepresidente porque sabe que así como en Jujuy la corrupción está presa, eso pasará en el país”.

Rizzotti junto a los otros precandidatos Mario Fiad, Silvia Giacoppo y María Inés Zigarán encabezaron la presentación de la Lista 502 A, que tuvo lugar en la sede del intendente electo Luciano Moreira.

“Esto no va más, no podemos vivir con una inflación del 140 por ciento porque así no hay sueldo que aguante; no se puede vivir con paros porque los chicos no se educan y no hay posibilidades de futuro si creemos que de la pobreza se sale con planes sociales”, expresó Rizzotti para recordar que antes de la llegada de Gerardo Morales a la gobernación “para ir al médico, los vecinos primero tenían que saber si había cortes de rutas”.

Tras subrayar las derrotas del peronismo en Jujuy, San Juan, San Luis, Chaco y Santa Fe, sostuvo que “ya está visto que los argentinos queremos un cambio” y reflexionó que “no nos da lo mismo” que las PASO las gane Rodríguez Larreta-Morales o Bullrich-Petri porque los primeros “son hombres con experiencia de gobierno que demostraron que saben administrar bien y sin corrupción”.

En otro momento, Rizzotti dijo que llama la atención que a pesar de haber recibido una significativa recomposición salarial con un piso de 200 mil pesos, todavía haya docentes haciendo paros y cuestionó las críticas de dirigentes kirchneristas a los salarios que se pagan en Jujuy cuando el piso del salario docente en la provincia de Buenos Aires es de apenas 169 mil pesos. “No deja de ser necesario ganar más pero no es culpa del salario, es culpa de la inflación; sin embargo, Baradel no dice nada”, advirtió.

“El problema –concluyó- es que el kirchnerismo no quiere que Gerardo Morales sea vicepresidente, porque sabe que así como en Jujuy la corrupción está presa, eso pasará en el país. El frente de todos busca la impunidad, fundamentalmente de Cristina y de su hijo, y saben que si a partir del 10 de diciembre gobiernan Rodríguez Larreta y Morales no van a poder”, aseguró.

Por su parte, Giacoppo señaló que el 13 de agosto se definirá el futuro del país y en ese marco dijo que “el kirchnerismo está en retirada y tiene fecha de vencimiento el 10 de diciembre”, mientras que hacia el interior de Juntos por el Cambio, la fórmula Rodríguez Larreta-Morales “es la que representará apoyo nacional para continuar en Jujuy las transformaciones iniciadas en 2015”.

En el acto también habló el precandidato a senador Mario Fiad, quien destacó los logros de la provincia en energías renovables, inversión dirigida a la infraestructura educativa, producción de aceite medicinal de Cannabis y gestión de residuos sólidos urbanos.

“Es muy importante el cambio y la transformación que se ha hecho en Jujuy y esta transformación es posible llevarla a toda la República Argentina”, definió.

Fiad, además, defendió la nueva constitución de la provincia: “se han dicho tantas mentiras, pero lo cierto es que Jujuy tiene una constitución moderna, progresista y de ampliación de derechos para todos los jujeños”, aseveró.

La precandidata a legisladora del Parlasur, María Inés Zigarán, por su lado, recordó el protagonismo de la Unión Cívica Radical en la historia de la lucha por los derechos humanos y afirmó que la ideología peronista “en su ADN no cree en la democracia ni en los derechos humanos”. “El kirchnerismo radicalizó esa postura y cooptó el movimiento de derechos humanos en Argentina para destruir la democracia y vulnerar los derechos de miles de argentinos”, describió.

Zigarán condenó asimismo el envío a Jujuy de “militantes del kirchnerismo, de organizaciones radicalizadas de izquierda y todo el movimiento de derechos humanos cooptado por el kirchnerismo para tratar de generar nuevamente caos y violencia, confundir a nuestra población y hacernos creer que nuestro gobierno tiene semejanzas con una dictadura militar. Nada más injusto y equivocado; por el contrario –resaltó Zigarán- somos la fuerza política que desde 2015 junto a Gerardo Morales, vino a reestablecer el estado de derecho y a garantizar los derechos humanos de las poblaciones que estaban sometidas por organizaciones sociales populistas y violentas como la que creó Milagro Sala, que tiene otros dirigentes pero sigue teniendo la misma dinámica antidemocrática, aprovechándose de las poblaciones más empobrecidas para extorsionarlas y hoy en Jujuy para desestabilizar a la provincia”.

“Tienen miedo que Gerardo Morales, como hizo en Jujuy, lleve adelante un proceso de restablecimiento de la convivencia democrática, de paz, de estado de derecho y de administración de justicia”, concluyó.