EL INTENDENTE RIVAROLA CON OBRAS CONFIRMÓ LA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO

En el marco la Emergencia Sanitaria Provincial y por Resolución N° 25 del COE ayer quedó postergada la Apertura de Sesiones en el Concejo Deliberante hasta nuevo aviso. Además, el jefe comunal mantendrá el acondicionamiento el predio mayorista del barrio Antártida Argentina para comodidad del productor y comerciante.

La Municipalidad de Palpalá dio a conocer que mediante Resolución N° 25 del COE (Comité de Emergencia) Provincial anunció que quedó postergada la Apertura del Periodo de Sesiones Ordinarias 2020, previsto para hoy 1 de abril. La misma, sin fecha definida, se realizará en fecha seguramente posterior a la cuarentena.

En esta línea, el jefe de la comuna siderúrgica, Rubén Eduardo Rivarola, señaló que “en esta ocasión, por el tema de la pandemia del Coronavirus, creo que hay cosas más importantes que sesionar. Seguramente mandaremos el escrito para que la gente sepa lo que uno tiene pensado hacer durante el transcurso del año”, comenzó diciendo.

“Igualmente, más allá de eso, el único objetivo que tenemos nosotros en la Municipalidad de Palpalá, es mejorar la ciudad. Creo que en estos noventa días se nota que venimos trabajando. Ese es el punto, mejorar la ciudad y es eso en síntesis, el discurso que uno tiene pensado hacer. No me interesa hablar del pasado sino hacer y generar puestos de trabajo”, aseguró el Intendente. Por ese motivo hoy y ayer martes el Centro de Abastecimiento Regional “Gran Jujuy” no abrió sus puertas ya que comenzaron los trabajos de enripiado y cercamiento perimetral del predio, para mejor control en el lugar.