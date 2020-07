EL INTENDENTE RIVAROLA BRINDÓ INFORMACIÓN CLARA DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN QUE SE ENCUENTRA PALPALÁ

En conferencia junto al concejal Hugo Sosa, miembro del COEM, exhorto a la comunidad a “extremar cuidados”,y comentó al respecto de los casos en la ciudad, en lo cual hasta el día de la fecha hay 58 casos positivos, 11 personas recuperadas que se le dieron el alta, y dos fallecidos y se continúa el seguimiento a 167 palpaleños.

En el despacho de intendencia, el jefe de la comuna palpaleña, Rubén Eduardo Rivarola, brindó datos cuantitativos del cuadro de situación epidemiológica en la que se encuentra la ciudad de Palpalá.

En esta línea, el intendente señaló “En referencia a la información difundida por el COE provincial, quiero decir que de los 58 casos que menciona la placa, tenemos 17 personas contagiadas en la minera EXAR y que se hicieron el test en esa empresa, que tienen dirección en nuestra ciudad. De lo cual casi no disponemos de información. Asimismo, hay dos personas, de alto comedero y Perico, que se hicieron el hisopado en Palpalá, y desde entonces quedaron registrados como de esta ciudad. Una confusión que se dio desde el inicio”.

También con respecto a la información diaria de casos nuevos, expresó “El COEM siempre ha estado requiriendo al COE provincial información más rápida y precisa para poder trabajar de forma efectiva en los casos, contactos estrechos, armar el árbol epidemiológico, etc. Desconocemos el problema con respecto a la información que existe”, sostuvo Rivarola. Agregando “actualmente, tenemos 11 casos de personas recuperadas, 167 personas en vigilancia epidemiológica y 2 personas fallecidas. Todavía existen vecinos que no tienen conciencia de la gravedad de la enfermedad. Le pido a todos que se cuiden, que se queden en casa y tratemos de no llegar a niveles altos como otras ciudades de la provincia, donde todo se complica más”.

Por su parte, el Concejal Hugo Sosa, miembro del COEM, mencionó que “Aquí se está trabajando mucho en los controles y operativos, concientizando a la población. Nuestra tasa de contagio todavía es baja, pero esto es muy frágil, si no tomamos conciencia podemos llegar a niveles altos de gravedad de la situación. Todavía no estamos muy conscientes de las consecuencias que puede traer la enfermedad, hay personas circulando a pesar de las campañas de prevención que se hacen. La única arma que disponemos hoy en la lucha contra la enfermedad es aislarse quedándose en la casa” afirmó.

Por último, con respecto a la salud del concejal y el funcionario municipal que fueron aislados, Sosa dijo que “su condición de salud es estable, se los aisló de manera preventiva. Entre mañana y pasado se les hará un test para evaluar su situación. Aquí depende mucho de la responsabilidad de las personas. Por más controles que se hagan no se puede vigilar a todos para que cumplan las medidas” finalizó.