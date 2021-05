El imperdonable error de María O’Donell en Masterchef y la reacción de Germán Martitegui

En una noche de gastronomía coreana, la participante tuvo un grave percance que no pasó desapercibido por el jurado del reality de cocina.

Masterchef Celebrity tuvo su noche de cocina coreana, cuyo desconocimiento sobre los ingredientes puso a varios de los participantes en apuros. Sin embargo, fue María O’Donell quien cometió un gravísimo error que no pasó desapercibido por el jurado y Germán Martitegui se lo hizo saber al momento de la devolución.

Los participantes debían cocinar Bibimbap, una de las recetas más fáciles y nutritivas de la gastronomía coreana a base de arroz y verduras.

Pese a cumplir con el objetivo de presentar el Bibimbap, a María O’Donnell se le escapó un importante detalle en MasterChef Celebrity que no pasó desapercibido para Germán Martitegui.

“¿Te habías atado el pelo?”, le consultó el jurado a María O’Donnell.

Sincera, la periodista reconoció: “La gomita del pelo me quedó en la campera. Me puse a cocinar y me olvidé que lo tenía suelto”.

“La primera vez que alguien encuentre un pelo en un plato de mi restaurante, ¿puedo usar esa?”, ironizó Martitegui al borde de la risa.

“No, bueno. Es la verdad. Si está bien el plato ya con ese pelo ya lo arruiné”, consideró la participante.

Donato fue un poco más duro con su devolución y, además de marcarle la falta del gochujang, sostuvo: “Mi camisa tiene más de coreano que el plato que probé. Están los colores, la presencia de la carne, la zanahoria, pero los sabores no dan el salto”.

“De todo, lo que más me amarga es el pelo”, reconoció María O’Donell y pidió perdón por el incidente.

“Sacando lo del pelo, tiene mucho aceite de sésamo, que me encanta, y es muy invasivo. La proporción de arroz con vegetales es buena”, agregó Martitegui sobre el bibimbap.