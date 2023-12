El impactante mensaje de Duki sobre la salud mental en medio de su show en River: «No tengan miedo a…»

Después de vivir un angustiante momento en una conferencia de prensa, el cantante le dijo unas palabras a sus fans sobre este tema.

El pasado jueves, previo a sus shows en River, Duki brindó una conferencia de prensa, pero tuvo que tomarse unos minutos por mostrarse muy angustiado al recordar el éxito de su carrera.

Ante esto, este sábado, el cantante se tomó unos minutos para hablar con sus fans sobre la importancia de la salud mental y dejó un fuerte mensaje.

“La tristeza no es un momento feo, no es un sentimiento feo. Sí, nos duele, pero la tristeza nos hace fuerte, no está mal sentirse triste”, empezó diciendo el cantante. Acto seguido, continuó con el episodio que le tocó vivir el pasado jueves.

“El otro día me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba ‘uy este pibe es multimillonario, no le falta nada…’. No importa cuánta plata tengo, lo que importa es cómo te sentís por adentro. Si estás triste, hablalo, contalo, decíselo a la gente, no tengan miedo a estar tristes”, dijo.

Luego, Duki continuó: “Estar triste es lo que me hace fuerte. Yo soy hombre, lloro desde que nací y viví triste toda mi vida y gracias a eso me hice fuerte, así que toda la gente que piensa que llorar y estar triste está mal, son todos unos cag… y no tienen huevos. Yo lloro, yo estoy triste, me la banco y salgo adelante, así de simple.

“Si tienen problemas de ansiedad, problemas mentales, la mejor forma es salir adelante. La vida es hermosa, te lo juro, a veces parece difícil. Hay gente que la tiene más difícil que los demás y es la verdad, pero esas cosas te hacen fuerte. Si la peleás, el mérito va a ser doble. Si tienen un sueño, algo que les gusta, peleen por eso”, agregó en su discurso.

Antes de terminar sus palabras, sostuvo: “Si tienen que llorar, lloren. Si tienen que estar tristes, lo dicen. Y si alguien les dice ‘cagón’, le decís ‘cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil’”. Sus fans enloquecieron cuando cerró su testimonio y se ganó el aplauso de todo el estadio.