El Gobierno se suma a la campaña para uso seguro de WhatsApp

La campaña digital de seguridad tendrá recomendaciones para que los usuarios protejan su cuenta de WhatsApp frente a estafas virtuales.

El Gobierno se suma a la campaña para prevenir estafas por WhatsApp.

La Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público se sumó a una campaña digital de seguridad de la empresa Meta, con recomendaciones para que los usuarios protejan su cuenta de WhatsApp frente a estafas virtuales.

El eje de la campaña, que se activará a través de las cuentas oficiales de la Secretaría en Instagram, Facebook y Twitter durante los próximos días, gira en torno a consejos para proteger la cuenta de WhatsApp y recomendaciones sobre qué hacer en caso de que se hayan robado la cuenta de la plataforma de mensajería privada.

Cómo prevenir estafas por WhatsApp

Activar la verificación en 2 pasos: es un pin de 6 dígitos que sirve para proteger tu cuenta. Para elegir el PIN ir a Ajustes o Configuración – Cuenta – Verificación en dos pasos – Activar

Al usar la cuenta en un nuevo dispositivo el usuario recibirá por SMS un código de activación de 6 dígitos.

Mostrar la foto de perfil solo a los contactos: Ajustes o Configuración – Cuenta – Privacidad – Foto de Perfil – Mis contactos

No mostrar la foto de perfil a personas que no el usuario no conozca: así se evita que alguien tome una captura y se haga pasar por el usuario.

Cambiar la contraseña predeterminada para evitar que alguien acceda al correo de voz: se puede solicitar a la empresa de telefonía celular.

Si alguien robó la cuenta, enviar un mail a support@whatsapp.com explicando la situación (incluir el número de teléfono completo + código de país +54) y se van a contactar con el usuario.

Se recomienda avisar a los contactos, por otros sistemas de comunicación, que la cuenta fue robada para evitar que caigan en estafas.

«La iniciativa forma parte de la activa agenda de trabajo que la Secretaría de Innovación Tecnológica viene realizando de forma articulada junto a empresas del sector TIC para promover la alfabetización digital con el objetivo de reducir las brechas digitales», indicaron desde la oficina de prensa.

Entre otras actividades, a través del Centro de Géneros en Tecnologías, la Secretaría desarrolló junto con Meta el proyecto viernes de Whatsapp, un programa de capacitaciones para emprendedoras mujeres y de la comunidad LGBTQI+ con el objetivo de fortalecer habilidades con WhatsApp Business, la versión de la aplicación especialmente diseñada para negocios.