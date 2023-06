El Gobierno prorrogó el programa Ahora 12

La secretaría de Comercio extendió el programa a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

A través de la Resolución N º 1041/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio prorrogó el programa de financiamiento Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024, y anticipó que ese plazo podrá ser extendido a partir de esa fecha.

El organismo dispuso también que podrán ser adquiridos mediante financiamiento los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país por quienes hayan suscripto el programa Precios Justos, comprendidos en las siguientes categorías:

Línea Blanca: comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

Indumentaria: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.

Calzado y Marroquinería: comprende los siguientes productos: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

Materiales y Herramientas para la Construcción: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías y sus conectores, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y herramientas de trabajo.

Muebles: todos los muebles para el hogar.

Bicicletas: todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

Motos: todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $730.000.

Turismo: dentro del territorio nacional, pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.

Colchones: colchones y sommiers.

Libros: textos escolares y libros.

Anteojos y Lentes de Contacto: anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $62.000.

Artículos de Librería: cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros.

Juguetes y Juegos de Mesa: todos los productos.

Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar.

Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

Instrumentos Musicales.

Computadoras, Notebooks y Tablets.

Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED (lightemitting diode).

Televisores y monitores.

Perfumería: productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

Pequeños Electrodomésticos.

Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

Equipamiento Médico: Equipos de terapia respiratoria (Aparatos de oxigenoterapia, Aparatos de aerosolterapia -nebulizadores-); Mobiliario (camas ortopédicas, Ayudas para el baño: sillas para bañarse, sillas de transferencia, barras de sujeción); Sillas de ruedas; Ortesis, ortopedia y sus partes (Prótesis para amputados, valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, corsets a medida, andadores, bastones, muletas). Se establece un tope para el rubro de $450.000.

Maquinaria y Herramientas: taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas.

Servicios de Cuidado Personal: peluquerías y centros de estética.

Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales. Incluye catering y fotografía.

Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas.

Servicios de Instalación de Alarmas.

Balnearios.

Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.

Elementos durables de cocina. Comprende ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio.

Servicios funerarios: ataúd, servicio funerario, sepelio, traslado dentro del territorio nacional.

Espectáculos y Eventos culturales: obras teatrales y conciertos de artistas nacionales, y se establece un tope de $42.000.

Servicios Educativos: cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

Teléfonos celulares con tecnología 4G.