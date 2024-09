El Gobierno confirmó que habrá cortes de luz programados durante el verano por escasez de suministro

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que en los meses de calor habrá una alta demanda de energía y que va a faltar generación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que durante el verano habrá cortes programados de luz.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que habrá cortes de luz programados durante el verano por escasez de suministro de energía y acusó al kirchnerismo por la crisis en el secto.

Francos advirtió en declaraciones a Aire de Noticias, por Radio Mitre: “Va a haber una programación, se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de luz, y como no hubo inversiones en estos últimos tiempos, va a faltar generación y deberá programarse algún corte, sobre todo hacer acuerdos con los sectores productivos, industriales”.

El jefe de Gabinete explicó: “Es una situación que viene de años, que hay que encarar seriamente, con inversiones. No se puede estar sujeto a la improvisación. La secretaría de Energía trabaja en este tema”.

El Gobierno respaldó las subas de tarifas: “Aumentan, si no el costo lo tiene que pagar el Estado”

Francos además respaldó la suba de tarifas: “Las tarifas aumentan porque si no el costo lo tiene que pagar el Estado. Si no lo paga quien consume, lo tiene que poner el Estado, porque si no, las generadoras no generan. Caso contrario, a nadie se le puede pedir inversión”.

El jefe de Gabinete planteó: “Hay que aumentar la tarifa porque si no tiene que subsidiar el Estado y la política del Estado es ir terminando con los subsidios para no tener que generar deuda, no tener que generar emisión y en definitiva no tener que generar inflación, que es el objetivo fundamental del Gobierno”.

El Gobierno admite que será “verano complicado” en materia energética

Dos semanas atrás, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, admitió que el verano “va a ser complicado” en materia de energía eléctrica y explicó que el Gobierno “está trabajando en medidas de mitigación” para intentar evitar que haya cortes masivos y prolongados de luz.

.González, que dejó la presidencia de IDEA hace unas semanas para sumarse al equipo económico de Luis Caputo, expuso que la Argentina tiene “restricciones en el sector eléctrico, en especial en transmisión” por lo que reconoció que en los meses de mayor demanda (verano) pueden registrarse cortes de luz en distintos puntos del país.

.El secretario coordinador de Energía y Minería explicó: “Las soluciones deben ser las del mercado, pero las de fondo llevan tiempo. No se soluciona de un año al otro. Lo tendrá que hacer el privado. Son muchos años de falta de inversión sostenida, vamos a trabajar para mitigar los efectos en el corto plazo”.

.González confirmó que el Gobierno avanza en el diseño de un plan de contingencia para minimizar que haya cortes de luz. Como anticipó , el análisis va desde reforzar las importaciones energéticas desde Brasil hasta retrasar obras clave en la central nuclear Atucha I, que a fin de mes debe salir de servicio para extender su operación.

.Si bien la política tarifaria puede incentivar al ahorro energético, en la Casa Rosada son conscientes de que un verano que se prevé más caluroso que lo habitual puede generar problemas en un sistema energético que declaró en emergencia.

.Las alertas sobre posibles cortes masivos de luz habían llegado en julio cuando se conoció un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en el que se advertía que la energía producida en el parque local de generación y las importaciones de electricidad desde países vecinos no alcanzaría para abastecer el pico de demanda previsto para los primeros meses de 2025, debido a altas temperaturas.