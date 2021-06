El Gobernador entregó 14 nuevas viviendas a familias de Capital

A propósito del barrio donde se emplaza “Torres del Alto”, el Gobernador mencionó que “en Alto Comedero hemos hecho una gran inversión: 700 millones de pesos en la avenida Forestal y en calles adyacentes; en distintos asentamientos mejorándoles la calidad de vida como por ejemplo en el sector 150 Hectáreas o Bajo Éxodo; también tenemos el Centro Regional de Hemoterapia, uno de los más importantes del NOA, vamos a terminar el hospital Materno Infantil, vienen 50 consultorios más, vamos a dotar de mayor complejidad al hospital Snopek, y aquí en un predio contiguo a este complejo urbanístico se construirá un Centro de Alto Rendimiento, el cual tendrá pista de atletismo, pileta olímpica de natación, un polideportivo importante para 7500 personas, de esta manera tendremos un gran ámbito para el deporte de primer nivel, así estamos fortaleciendo el desarrollo del barrio”, puntualizó.

A su turno, el intendente Jorge, saludó a los vecinos y vecinas e hizo un repaso por las ideas y proyecciones que realizaban con el gobernador Morales cuando aún no estaban en el gobierno, al tiempo que felicitó a los nuevos vecinos y dijo “me permito darles un recomendación desde haber visto cómo fueron por muchas décadas lo planes de viviendas: que se cuide mucho esta estética que tienen en los monoblock, que no aparezcan expansiones que no están permitidas en los espacios verdes, y les digo también que constituyan el consorcio o la asociación vecinal en este barrio Próspero Nieva, y que esto posibilite el gestionar en conjunto mejoras para el barrio”, pormenorizó.

Gustavo Muro, titular del IVUJ, valoró que “ya hemos entregado 11 torres, como verán está todo habitado, es una linda urbanización donde destacamos que poseen dársenas de estacionamiento, cada departamento tiene 62 metros cuadrados, dos dormitorios, con una terraza o un balcón con asador, los que fueron construidos por la empresa Jumi en tiempo récord, además el complejo cuenta con una placita propia, donde recomendamos que armen su consorcio, las Torres del Alto es una urbanización distinta a las que habitualmente entrega el IVUJ, y destaco que gracias a una ordenanza del Municipio ustedes ya cuentan con el nombre del barrio que es Próspero Nieva, un gran dirigente para la provincia”, cerró.

Torres del Alto

Las familias que hoy recibieron su casa en “Torres del Alto- 248 viviendas en Alto Comedero”, se inscribieron a través del formulario digital que se publicó en ivuj.gob.ar; fueron evaluadas; cumplieron con los requisitos; hicieron entrega de una inversión inicial y accedieron a un crédito que otorga el IVUJ y que financiará la compra de esta unidad habitacional.

El Complejo habitacional de 248 viviendas de primera calidad, se encuentra ubicado sobre avenida Snopek y calle Mina 9 de octubre del barrio Alto Comedero, cuenta con un fácil acceso al lugar a través de la avenida Forestal desde autopista por ruta 9.