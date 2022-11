El FBI evaluó usar un peligroso programa creado por una organización de hackers

Informes aseguran que el organismo estadounidense pretendió emplear el software Pegasus con el que gobiernos espiaron a políticos, periodistas y activistas.

La agencia decidió no utilizar Pegasus luego de dos años de evaluaciones que apuntaban a esa posibilidad.

El FBI consideró usar en sus investigaciones criminales a Pegasus, un software de cibervigilancia que desató fuertes polémicas en 2020 y 2021 tras divulgarse que gobiernos lo emplearon para espiar a periodistas, activistas y figuras de la política. De acuerdo a un informe recientemente publicado en The New York Times, el proyecto se encontraba en etapas avanzadas antes de ser descartado a principios del año pasado.

¿Qué es Pegasus?

.En un software espía de grado militar.

.Fue creado por la organización de hackers NSO Group.

.Se utilizó para acciones de cibervigilancia, cuya divulgación generó revuelo el año pasado.

.A mediados de 2021, un extenso informe de la organización Citizen Lab reveló detalles del Proyecto .Pegasus, que no sólo usaron gobiernos autoritarios para espiar sino también administraciones democráticas.

Tal como explicamos en la ocasión , Pegasus se infiltra en los dispositivos para espiar la información personal y de ubicación de los usuarios, tomando control de los micrófonos y cámaras.

El FBI también quiso espiar con Pegasus, según NYT

El reporte NYT muestra documentos internos en los que funcionarios del FBI preveían incorporar a Pegasus para las investigaciones criminales de la agencia. Los planes fueron elaborados entre fines de 2020 y comienzos de 2021, y finalmente descartados a mediados de ese año, nota la fuente.

Los documentos filtrados revelan que el buró había elaborado pautas para que los fiscales federales empleen a Pegasus en casos judiciales. Siguiendo el repaso del sitio Engadget, no está claro si el FBI consideró usar el software para espiar a ciudadanos estadounidenses, aunque anteriormente se supo que el organismo había probado una versión del spyware que apuntaba a teléfonos locales.

Cuando a mediados del año pasado el FBI descartó el uso de Pegasus, The Washington Post publicó las primeras investigaciones que mostraron el uso de ese programa para hackear los teléfonos de dos mujeres cercanas a Jamal Khashoggi, un periodista saudí que fue asesinado.

Al poco tiempo, Estados Unidos incluyó a NSO Group en la lista de entidades con las que las compañías del país no pueden realizar negocios.

El director del FBI aseguró que no espiaron con Pegasus

El director del FBI, Chris Wray, señaló ante Congreso de Estados Unidos durante una audiencia a puertas cerradas en diciembre que no usaron Pegasus. “Estoy seguro, no se usó”, dijo.

Sin embargo, eso no quiere decir que el organismo no use programas para espiar. “El hecho de que el FBI finalmente decidiera no implementar la herramienta en apoyo de las investigaciones criminales no significa que no probaría, evaluaría y potencialmente implementaría otras herramientas similares para obtener acceso a las comunicaciones encriptadas utilizadas por los delincuentes”, se lee en un informe legal recientemente presentado por la oficina de investigaciones.