EL ENCARGADO EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE LIBERTADOR TIENE CORONAVIRUS

El doctor Menichetti dio positivo en el test de covid-19, el Jefe del Servicio de Emergencia del Orias y encargado del hospital de campaña de Libertador se encuentra actualmente en buen estado de salud.

El Dr. Juan Carlos Menichetti confirmó hoy lunes que dio positivo para coronavirus. Resaltó que en un principio estuvo con fiebre y dolor de cuerpo, pero que actualmente está bien de salud.

En dialogo con nuestro medio, el encargado del hospital de campaña de Libertador, y Jefe de Servicio de Emergencia del hospital Oscar Orias de esa ciudad detalló que los síntomas comenzaron el pasado jueves, y al hacerse el test PCR, el resultado fue positivo.

“Imagino que el contagio fue en el ámbito laboral. La semana pasada fue infernal en el Orias. Estaba súper protegido, con los equipos de mejor calidad existente, cumpliendo todos los protocolos, y sin embargo me pasó”, puntualizó el doctor.

Asimismo, Menichetti señaló que luego de pasar algunos días con fiebre alta y dolor de cuerpo, hoy se encuentra mejor, con muchas ganas de volver a trabajar. “Ya queda menos para regresar, hay muchas cosas por hacer, y no me arrepiento de nada de lo que he hecho”, dijo.

El trabajo que se está realizando en el hospital Orias

El Dr. Juan Carlos Menichetti aprovechó la oportunidad para resaltar el “inmenso” trabajo que viene realizando el personal de salud del hospital Oscar Orias de Libertador para combatir el coronavirus.

“Hoy tenemos dos shock room en la guardia con cuatro respiradores, más 6 a 10 camas en observación con oxígeno. UTI con 6 camas con respirador, UTI Intermedia con 9 camas, e internación moderados Covid con 14 camas todas con boca de oxígeno. Estoy orgulloso de pertenecer a ese hospital”, finalizó.

Fuente: SomosJujuy