El emotivo mensaje de Lionel Messi a un mes del Mundial: «Qué hermosa locura vivimos»

En su cuenta oficial de Instagram, el capitán de la Selección Argentina se refirió a la consagración en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su emoción en un mensaje que publicó en su cuenta oficial, a un mes de la obtención de la Copa del Mundo en el que rememoró la «hermosa locura» vivida en Qatar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el astro escribió unas sentidas líneas para recordar el primer mes desde la final contra Francia junto a un video con los mejores momentos musicalizado con la canción «Brindis» de Soledad Pastorutti.

«Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos», inició Messi justamente desde Qatar, donde está de gira con París Saint Germain.

«Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…», agregó sobre los recuerdos de la concentración en la Universidad de Qatar.

Luego, el 10 le dedicó un párrafo al especial acompañamiento de su familia en cada partido y a los miles de argentinos que viajaron a Medio Oriente para verlo disputar su ¿último? Mundial.

«Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina», continuó.

«Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!», completó Messi, el mejor jugador del Mundial Qatar 2022.